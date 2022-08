House of the Dragon: así es el árbol genealógico de la familia Targaryen

Con motivo del reciente estreno de House of the Dragon, el spinoff de la exitosa Game of Thrones, un repaso completo por el árbol genealógico de la familia Targaryen.

El árbol genealógico de la familia Targaryen, para entender House of the Dragon.

Los fans de Game of Thrones tuvieron su primer contacto con la Casa Targaryen de la mano de la Viserys y de su hermana pequeña, la inolvidable Daenerys. Y ahora, el estreno de House of the Dragon en HBO Max supuso la llegada en tromba de un buen puñado de miembros de la legendaria casa. Un linaje que, además de por sus rubias cabelleras, sus dragones y sus ojos azules y/o violetas, se caracteriza por fomentar la endogamia y el incesto, por lo que se antoja justo y necesario hacer un repaso a su intrincado árbol genalógico para entender, en toda su extensión, la lucha por la sucesión que está a punto de estallar.

Los primeros Targaryen provenían del Feudo Franco de Valyria, el imperio ubicado en el continente de Essos famoso por la gran cantidad de dragones que habitaban en ella. Allí, los Targaryen no eran ni mucho menos los únicos en montar las bestias aladas, de hecho, eran una casa menor, con un poder mucho menos que las grandes familias que dominaban Valyria. Sin embargo, su suerte dio un giro radical cuando, acompañados de sus dragones, huyeron de su hogar y se trasladaron a Rocadragón al poco después de que Daenys, una de las hijas de la familia, tuviera un sueño premonitorio sobre la caída de Valyria.

Con su llegada a Poniente, tres hermanos encabezan el árbol genealógico de los Targaryen: Aegon I, Visenya y Rhaenys. El dragón de tres cabezas del blasón de la Casa homenajea a cada uno de ellos.... y a los tres dragones con los que conquistaron Poniente: Balerion, Meraxes y Vhagar. Apodado como 'el Conquistador', Aegon I tomó los Siete Reinos y comenzó una dinastía que reinaría durante casi tres siglos. Y es que, como se revela en el 1x01 de House of the Dragon, el monarca no solo emprendió la conquista de Poniente por pura ambición, sino que al igual que su antepasada anticipó el fin de Valyria, Aegon soñó con una tragedia mayor: la llegada de los Caminantes Blancos, el Largo Invierno y el fin del mundo de los hombres.

Dos hermanas, dos mujeres y dos hijos

Aegon I se casó con sus dos hermanas y tuvo un hijo con cada una de ellas: Aenys con Rhaenys y Maegor con Visenya. Aunque ambos reinaron, lo hicieron por un brevísimo periodo de tiempo: Aenys I gobernó durante cinco años y tras su muerte le sucedió su medio-hermano Maegor, que previamente había sido su Mano, durante otro lustro. Pero como el nuevo monarca, conocido como 'el Cruel', no llegó a tener ningún heredero propio, el príncipe Jaehaerys, único hijo varón aún con vida de Aenys I, reclamó el Trono de Hierro, en el que terminaría sentándose durante 55 años dando un gran periodo de estabilidad y bonanza a Poniente.

Apodado como 'el Conciliador' y 'el Viejo Rey', Jaehaerys se casó con su hermana Alysanne y tuvo 13 hijos que, dada la longevidad del gobernante, y la época tan pacífica que vivieron los Siete Reinos bajo su mandato, nunca llegaron a gobernar. En un principio, Jaehaerys nombró como heredero a su primogénito Aemon, pero cuando este es asesinado, la siguiente en la línea de sucesión era su hija Rhaenys. No obstante, como su padre no pensaba que una mujer pudiera reinar, le prometió el trono a su otro hijo menor, Baelon, lo que hizo enfurecer a Rhaneys, apodada como 'La reina que nunca lo fue' que se casó con Lord Corlys Velaryon, uno de los señores más poderosos de Poniente.

Pero una nueva y de nuevo inesperada muerte, en este caso la del nuevo heredero Baelon, reabrió el debate sobre si una mujer es digna de sentarse en el Trono de Hierro. Mientras que unos señores se posicionaron del lado de Rhaenys, otros eran partidarios de que el primogénito de Baelon, Viserys, ocupe su puesto. Para resolver este enfrentamiento, fiel a su fama de conciliador Jaehaerys convocó un Gran Consejo, en el que más de mil señores fueron llamados hasta Harrenhal para votar por su heredero favorito. El resultado de la votación arrojó que Viserys, el nieto del rey y no Rhaenys, su hija debía ser el siguiente en la línea sucesoria. Con este acontecimiento comienza la historia de House of the Dragon.