Es oficial: Liam Neeson vuelve al universo Star Wars como Qui-Gon Jinn

El legendario Liam Neeson será parte de una nueva serie del universo Star Wars. Cómo será el proyecto que traerá de nuevo al recordado Jedi, Qui-Gon Jinn.

Liam Neeson regresa al universo de Star Wars. En el marco de la Star Wars Celebration, que se celebra este fin de semana en Anaheim (California) Lucasfilm anunció Tales of the Jedi, una serie de animación que contará con la presencia de Qui-Gon Jinn, el maestro jedi que encarnó Neeson en el Episodio I, La amenaza Fantasma y al que volverá a poner voz el actor irlandés.

El personaje de Qui-Gon Jinn, maestro de Obi-Wan Kenobi, aparecerá en al menos dos versiones diferentes: una versión adulta con la voz de Neeson y luego una versión más joven del personaje, con la voz de nada menos que el hijo de Neeson. La versión más joven del eventual Maestro Jedi aparecerá junto a una versión más joven del Conde Dooku (que en la película encarnó el fallecido Christopher Lee). No será la primera vez que el protagonista de La lista de Schindler y la saga Búsqueda Implacable presta su voz al personaje, ya lo hizo en The Clone Wars y tuvo una especie de cameo de voz en el Episodio IX, El ascenso de Skywalker.

El personaje de Neeson murió a manos de Darth Maul uno de los duelos más épicos de la saga galáctica, en el que estuvo acompañado de su por entonces padawan Obi-Wan Kenobi. Hace tan solo unas semanas el actor aseguró que estaba dispuesto a volver a la saga, aunque matizó que regresaría siempre que sea "solo para una película". "Oh, creo que sí, sí. Creo que sí... si fuera para una película. Soy algo esnob cuando se trata de la televisión, lo admito, sencillamente me gusta la gran pantalla, ¿sabes?", señaló.

Star Wars: Tales of the Jedi es una antología de cortos de animación que seguirá los pasos de diversos personajes legendarios de la saga como el propio Qui-Gon Jinn, Ahsoka Tano o Mace Windu, y que se estrenará en Disney+ en el otoño de este año. Esta nueva serie de Star Wars se suma a otros proyectos ya en marcha Andor, Ashoka, Skeleton Crew y The Acolyte, sin olvidar la tercera temporada de The Mandalorian que se estrenará a principios de 2023. Por el momento, los fanáticos pueden disfrutar de Obi-Wan Kenobi, la producción que trajo de nuevo a Ewan McGregor (Obi-Wan) y Hayden Christensen (Anakin Skywalker/Darth Vader) en sus míticos roles.