En marcha otra serie precuela de Game of Thrones: cuándo se estrena

La historia creada por George R. R Martin suma una nueva serie precuela luego de confirmarse la segunda temporada de House of the Dragon, el show que explora la historia de los Targaryen antes de los hechos que se desarrollan en Game of Thrones.

La historia de Game of Thrones sumó un nuevo capítulo en 2022 con House of the Dragon, primer spin-off. HBO ya anunció una nueva serie derivada, ya que la ficción basada en los cuentos de Dunk y Egg de George R. R. Martin finalmente está en desarrollo.

Se trata de El caballero de los Siete Reinos: El caballero errante, título de la producción que según develaron se ambientará un siglo antes de los eventos de Game of Thrones, cuando dos héroes inverosímiles deambulaban por Poniente: un caballero joven, ingenuo pero valiente, Ser Duncan el Alto, y su pequeño escudero, Egg".

"Ambientada en una época en la que el linaje Targaryen todavía ostentaba el Trono de Hierro y el recuerdo del último dragón aún no había pasado de la memoria viva, grandes destinos, enemigos poderosos y hazañas peligrosas aguardan a estos improbables e incomparables amigos", añade la descripción de la trama. HBO Max anunció que George R. R. Martin, Ira Parker, Ryan Condal y Vince Gerardis ejercerán como productores ejecutivos. En la saga de George R. R. Martin, Ser Duncan el Alto es el caballero errante más famoso. Dunk viajó por los Siete Reinos y vivió muchas aventuras con el joven príncipe Aegon V Targaryen, quien fue escudero de Duncan bajo el apodo de Egg.

Aunque aún no se había hecho oficial por parte de HBO, Martin ya habló sobre este posible spin-off en su blog: "El tercero de los proyectos de imagen real es la serie Dunk y Egg, dirigida por Steve Conrad. Mi equipo y yo hemos tenido excelentes sesiones con Steve y su equipo, y realmente nos llevamos bien. Está decidido a hacer una adaptación fiel de las historias, que es exactamente lo que quiero; estos personajes e historias son muy preciados para mi. La primera temporada será una adaptación de la primera novela, El Caballero Errante".

"Al contrario de lo que hayan leído en Internet, la serie no se llamará Dunk & Egg, ya que podría ser confundida con una sitcom por los espectadores que no estén familiarizados con las historias. Nos inclinamos por A Knight of the Seven Kingdoms (Un caballero de los Siete Reinos) para el titulo de la serie, aunque The Hedge Knight (El caballero errante) también tiene sus partidarios", relató hace aproximadamente un año. En ese mismo post, el autor hablaba de otros posibles proyectos, como una serie sobre la Serpiente Marina, una ficción titulada Ten Thousand Ships (10.000 barcos) y la producción de animación The Golden Empire (El imperio de oro).

