Por estos días, Netflix viene siendo el escape más elegido para pasar la cuarentena. Y en un arranque tuitero, la cuenta oficial nacional @CheNetflix dio a conocer un detalle clave para todos los fanáticos argentinos de las series. Se trata del horario de estreno de los nuevos contenidos que llegan a la plataforma. Los ansiosos agradecieron la información útil para no perderse sus shows preferidos.

"Servicio a la comunidad: las series en Argentina se estrenan 4:00 am . Así que no des F5 a las 12 porque no va a pasar nada", fue el mensaje de @CheNetflix que causó revuelo en Twitter. Muchos usuarios agradecieron el gesto, mientras que otros bromearon en la red social. "La tecla F5 no está en mi celular ni en la tele, ¿hay gente que sigue usando la compu para ver series en cuarentena?", publicó un tuitero como respuesta.

El tuit cosechó más de 5000 "me gusta" y tuvo una gran interacción de comentarios. La cuenta, que se caracteriza por lanzar mensajes cargados de humor, contestó la mayoría con originales respuestas y gifs divertidos de los personajes de sus series.

La cuenta de Netflix Argentina fue creada hace poco más de un año y se dedica a difundir los contenidos de la plataforma, con énfasis en los producidos en la región. Con estrategias de publicidad entretenidas, como lo fue el recordado cruce tuitero con los miembros de "Los Simuladores", @CheNetflix se hizo un lugar en la oferta de cuentas destinadas al ocio cinéfilo y seriéfilo.