El curioso tic de Jennifer Aniston mientras hacía Friends.

Tuvieron que pasar 26 años y 10 temporadas de Friends para que los usuarios de la red TikTok descubrieran el secreto mejor guardado de Jennifer Aniston, que consiguió exasperar a unos cuantos fanáticos de la sitcom. Al parecer la actriz tuvo un tic vocal que pasó desapercibido hasta ahora y la acompañó durante toda la grabación de la sitcom.

La revelación nació cuando una TikToker lanzó la pregunta: "¿Qué ironía has visto en los medios que una vez que lo viste, no puedes dejar de verlo?". Ahí, otro usuario de la popular red señaló un detalle que involucra a la actriz aclarando que “técnicamente no era una ironía” y que podría llegar a "arruinar la vida" de algunos fanáticos de la serie Friends.

"Si eres un gran admirador de ese programa, te lo ruego, mejor vete, porque voy a arruinar tu vida”, anunció el usuario antes de revelar el secreto de la actriz que interpretó a la popular Rachel Green. "Jennifer Aniston tiene este tipo de tic vocal al principio de cada oración que dice en cualquier programa en el que está. Es muy específico y es muy difícil no verlo una vez que lo notas”, detalló.

El TikToker hace referencia a una especie de carraspeo que Rachel tiene cada vez que va a decir una frase divertida, un chiste o algo incómodo. A continuación, muestra un compilado de tomas en los que Jennifer da rienda suelta a su característico tic, que la acompañó durante las 10 temporadas de Friends.

Mientras algunos fans indicaron que se trataba de una muletilla que usaba la actriz para sus escenas, otros aseveraron que su carraspera se debía a que fue fumadora durante 20 años (dejó de fumar en 2012). Muletilla o no, el hecho curioso se hizo viral a los pocos minutos de lanzarse en TikTok y, sin lugar a dudas, podría ser una buena pregunta que Aniston esclarezca en el especial de HBO Max que reunirá al elenco principal de Friends.