El nuevo teaser de Peaky Blinders 6 revela que pasó con Tommy Shelby

Los nuevos capítulos de Peaky Blinders se estrenarán a principios de 2022 y le darán un cierre a la exitosa serie creada por Steven Knight.

La BBC lanzó un nuevo clip de la sexta temporada de Peaky Blinders, que se estrenará a principios de 2022. El clip está protagonizado por Tommy y Ada y adelanta el fatídico destino de los personajes encarnados por Cillian Murphy y Sophie Rundle.

"Mira bien, Tommy, porque uno de los dos no va a estar aquí por mucho tiempo", dice Ada en el breve clip. Lo que no queda claro es si el personaje se refiere a sus vidas o a su presencia en Shelby Company Limited. En cualquier caso, parece que la serie no acabará en un buen punto para alguno de ellos.

La esperada temporada 6 será la última de la serie, pero el creador Steven Knight confirmó que una película de Peaky Blinders cerrará la historia en la gran pantalla. El equipo de la ficción sufrió un duro golpe en 2021 con la muerte de Helen McCrory. Por el momento se desconoce si McCrory filmó algún material para los próximos episodios.

La temporada 5 de Peaky Blinders terminó con el fallido intento de asesinato que Tommy organiza contra el líder político fascista Oswald Mosley (Sam Claflin). Lo que reveló Knight es que la entrega será "una tragedia" para los Shelby. "En la temporada 6 exploraremos 1934 y las cosas se pondrán peor. El ritmo es más fuerte, las tensiones son peores y Tommy está justo en medio de todo eso. De nuevo será una exploración de lo que sucedió en los años 30, cómo sucedieron ciertas cosas", explicó a NME.

Meses atrás, la productora ejecutiva Caryn Mandabach había asegurado que la última temporada sería la mejor. "La asombrosa habilidad de Steve para ser profético sobre los eventos mundiales solo se compara con su habilidad para hacer de Tommy Shelby el personaje más imborrable de la actualidad", afirmó. Ahora solo queda esperar un poquito más hasta el estreno del gran final.