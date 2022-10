El legado pop de la Reina Isabel II: Netflix lanzó más imágenes y fecha de estreno de The Crown 5

A pocas semanas de la muerte de la Reina Isabel II, el exitoso drama histórico The Crown se prepara para su triunfal regreso a Netflix.

Netflix lanzó las primeras imágenes oficiales de The Crown 5.

Las primeras imágenes de la quinta temporada de The Crown, el multipremiado drama histórico que narra la historia de la recientemente fallecida reina Isabel II del Reino Unido desde su ascenso al trono en 1952, quien en esta ocasión será interpretada por la reconocida Imelda Staunton, fueron dadas a conocer por Netflix.

Además del debut de Staunton en el papel que en las últimas dos entregas interpretó la ganadora del Oscar Olivia Colman, los cambios en el elenco -que en la serie ocurren cada dos temporadas- también incluyen a Jonathan Pryce como el príncipe Felipe; Lesley Manville como la princesa Margarita; Dominic West como el príncipe Carlos; y Elizabeth Debicki como la princesa Diana.

En tanto, Olivia Williams tomará el rol de Camilla Parker-Bowles, mientras que Jonny Lee Miller será John Major, exprimer ministro británico desde 1990 hasta 1997; y Khalid Abdala encarnará a Dodi Fayed, la pareja de Lady Di que la acompañaba en el auto cuando se produjo el fatídico choque por el que perdieron la vida en París en 1997. Este será el último cambio en la lista de intérpretes de la historia, que cerrará -como estaba previsto- con una sexta temporada que comenzó a rodarse en agosto pasado, aunque la producción se puso un pausa por tiempo indeterminado tras conocerse la muerte de la monarca por motivos naturales el pasado 8 de septiembre en el castillo de Balmoral, en Escocia.

"Es muy agradable escuchar, y espero demostrar que no se equivocan, que hay gente diciendo 'tengo muchas ganas de verla como la reina', así que esperemos que les guste, porque ya no puedo hacer nada al respecto", bromeó Staunton en declaraciones a la prensa sobre esta renovación final del elenco. Escrita por Peter Morgan, quien ya había retratado a Isabel II para el guion de la película La Reina (2006, de Stephen Frears), The Crown abordará en sus nuevos diez episodios la década de los 90, turbulentos años para la realeza en la que la sociedad comenzaba a cuestionar más abiertamente su papel en Gran Bretaña.

"Eso es lo más emocionante de representar a esas personas durante esa época, porque en el recorrido a lo largo de todas las temporadas de la serie, este es el material más visual que tenemos de la Familia Real. En los 90 todo comenzó a ser filmado, y también fue el nacimiento de los ciclos de noticias de 24 horas, por lo que tenemos acceso a una cantidad increíble de contenido", comentó en ese sentido Debicki. Permitiéndose algunas libertades narrativas, la serie buscará como hasta ahora seguir el detrás de bastidores de la realeza y su apariencia impecable, con las inevitables tensiones internas que surgen cuando sus integrantes desafían los límites del protocolo y la tradición, aunque con una perspectiva que tampoco intenta ocultar los privilegios y lujos que rodean a la Corona. The Crown volverá a Netflix el próximo 9 de noviembre.