El hecho clave de la historia de Lady Di que Netflix omitirá en The Crown

Todavía no se estreno la quinta temporada de The Crown y Netflix ya tiene en marcha el rodaje de la temporada 6, que no mostrará un hecho clave de la historia de Lady Di.

18 de octubre, 2022 | 16.58

Netflix no mostrará la muerte de Lady Di en la serie The Crown.

Con el rodaje de la temporada 6 de The Crown en marcha -que seguirá la historia de la Corona británica desde finales de los 90 hasta principios de los 2000- Netflix anunció que no mostrará de forma explícita uno de los eventos más trágicos de la historia de Lady Di, generando un clima de incertidumbre en los fanáticos de la serie que desean saber cómo será abordada esa parte de la historia. En dicho período tuvo lugar la muerte de Lady Di, pero Netflix ya confirmó que la ficción no mostrará explícitamente su fallecimiento. Fue el 31 de agosto de 1997 cuando la princesa murió en un accidente de coche en París. "No se mostrará el momento exacto del impacto", reveló Netflix, tal como recoge The Sun. Deadline ya adelantó que algunos miembros del equipo temían la forma en que sería tratado el suceso. "Hemos estado temiendo llegar a este punto. La cuenta atrás es de dos semanas y es justo reconocer que hay cierta ansiedad; una sensación palpable de estar un poco nerviosos. Quiero decir, hay una gran sensibilidad en torno a esto", admitió un miembro de la producción. "Se mostrarán los momentos previos: el coche que sale del Ritz después de la medianoche con los paparazzi persiguiéndolo y luego las consecuencias, con el embajador británico en Francia entrando en acción con el Ministerio de Asuntos Exteriores, así como las secuelas constitucionales posteriores", agregó el informante. Deadline también informó que se mostrará al príncipe Carlos (Dominic West) llegando a París para recoger el cuerpo de Diana, mientras que Mohamed Al-Fayed es víctima del racismo por parte de las autoridades francesas al tomar posesión del ataúd de su hijo. Pese a los miedos del equipo, una fuente ya contó anteriormente a Variety que los productores de The Crown querían "hacerlo bien y manejarlo con sensibilidad", descartando así una representación gráfica de la muerte de Lady Di. La princesa Diana será encarnada por Elizabeth Debicki. El actor Khalid Abdalla fue elegido como Dodi Al-Fayed, mientras que Mohamed Al-Fayed será interpretado por Salim Daw y Amir El-Masry en diferentes etapas de su vida. MÁS INFO Series Netflix: la perturbadora historia real en la que se basó El Vigilante Por el momento, los fans podrán disfrutar de la temporada 5 a partir del 9 de noviembre. Aunque aún no se ha fijado la fecha de lanzamiento, se espera que la sexta entrega de The Crown llegue a Netflix a finales de 2023.