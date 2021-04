Despejar dudas: cómo ver The Handmaid´s Tale en Latinoamérica.

Pese al inesperado video del elenco de El cuento de la criada anunciando el lanzamiento de los tres primeros episodios por la plataforma Hulu, en Latinoamérica la plataforma de streaming aún no ha arribado por lo que se deberá esperar algunos días más para poder disfrutarla en Argentina vía Paramount+.

¿Cuándo se estrena El cuento de la criada en Latinoamérica?

Aunque el sorpresivo anuncio del elenco de la serie marcó tendencia en redes sociales, la plataforma de streaming Hulu aún no ha llegado a Latinoamérica y en Argentina El cuento de la criada será distribuida por la reciente Paramount+ desde el 2 de mayo, Pese al retraso, la modalidad de lanzamiento será la misma: los primeros tres episodios como estreno y, luego, un episodio por semana (fórmula que actualmente está aplicando Netflix con su mega éxito Luis Miguel, la serie).

"Adiviná qué: tengo buenas nuevas, los primeros tres episodios de la nueva temporada están disponibles ahora mismo", anunció el elenco de la serie protagonizada por Elizabeth Moss en torno al estreno mundial de la cuarta temporada, en Twitter. Aunque no develan información sobre la trama se sabe que los primeros tres episodios están titulados Pigs, Nightshade y The Crossing, respectivamente.

¿Cómo contratar Paramount+ en Latinoamérica y Argentina?

Ingresando a www.Paramountplus,com los usuarios de Argentina pueden acceder a una prueba gratis de 7 días y luego contratar la suscripción mensual por $299. El contenido es HD y no hay límite de dispositivos/pantallas.

Entre las señales y cadenas que forman parte de la reciente plataforma de streaming se encuentan: MTV, Nickelodeon, Comedy Central, Showtime, CBA y All Access. Además, cuenta con un catálogo de más de treinta mil títulos entre los que están: Yellowstone., El cuento de la criada, Star Trek Discovery, Star Trek New Worlds., Bob Esponja, Las Tortugas Ninjas, Hey Arnold, Los Padrinos Mágicos, sagas de John Wick, Misión Imposible e Indiana Jones, The Office, y éxitos de Hollywood más estrenos originales.

Todo sobre la cuarta temporada de El cuento de la criada

El cuento de la criada, es una serie distópica creada por Bruce Miller basada en la novela homónima de Margaret Atwood publicada en 1985. En un futuro distópico, no muy lejano, la tasa de natalidad del mundo se desploma y, el gobierno teocrático y totalitario de la "República de Gilead" crea nuevas reglas para un nuevo Estados Unidos tras la guerra civil.

Allí, la sociedad está organizada con nuevas castas donde las mujeres son subyugadas: no tienen derecho a trabajar, a leer, a escribir o a controlar dinero o propiedades. Y la infertilidad mundial empujó el reclutamiento de las pocas mujeres fértiles que quedan en Gilead, llamadas "criadas" de acuerdo con una «interpretación extremista» de un versículo de la Biblia. En ese universo aterrador, June (Moss), es una de las tantas mujeres sometidas a este régimen, que fue separada de su marido y de su hija para servir a la familia del comandante Fred Waterford, razón por la que pasa a llamarse "Defred". Sí, como criada, su vida le pertenece a su amo. Y en nombre de la religión y el futuro de Gilead, es víctima de rituales atroces, como una violación al mes con la esperanza de que quede embarazada.

Además de Moss, que también es productora ejecutiva de la serie, El cuento de la criada está protagonizada por Joseph Fiennes, Yvonne Strahovski, Samira Wiley, Alexis Bledel, Ann Dowd, Max Minghella, Madeline Brewer, OT Fagbenle, Amanda Brugel, Bradley Whitford y Sam Jaeger. El adelanto de la llegada de la temporada 4 no trae consigo pistas argumentales salvo los tres títulos de los respectivos episodios. Se sabe que la acción sigue a la líder rebelde June (Moss) que enfrenta nuevos desafíos en su viaje por la libertad.