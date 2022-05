Dragones y traiciones en el sanguinario tráiler de House of the Dragon, la precuela de Game of Thrones

La precuela oficial de Game of Thrones, centrada en el clan Targaryen, lanzó un nuevo vistazo de todo lo que podrá verse a partir del próximo 21 de agosto en HBO Max.

05 de mayo, 2022 | 17.03

House of the Dragon, la precuela oficial de Game of Thrones, presento su trailer oficial.

Un sanguinario juego de lealtades se avecina en el nuevo tráiler de House of the Dragon, la esperada precuela de Game of Thrones. Convertida ya en uno de los grandes eventos televisivos del año, el estreno de la primera temporada está previsto para el 21 de agosto en HBO Max. Un avance que, además, muestra una secuencia que bien podría ser un guiño al final de su ficción predecesora. El teaser muestra la obsesión del clan Targaryen en dejar su huella en la historia. "¿Qué es esta vida mortal tan breve si no la búsqueda de un legado?", expresa el rey Viserys (Paddy Considine) en los primeros minutos del avance. Poco después, el adelanto enseña el voto de lealtad de los representantes de las diferentes casas, que juran fidelidad a Viserys como dueño del Trono de Hierro y a su hija Rhaenyra como sucesora. Así pues, puede verse a Rickon Stark, Corlys Velaryon, Ormund Baratheon jurando su apoyo al clan Targaryen. No obstante, ya advierte la princesa Rhaenys Velaryon que dicho compromiso puede ser una farsa. "Los hombres preferirían prenderle fuego al reino a ver a una mujer en el Trono de Hierro", le espeta la prima del monarca a la heredera a la corona. Dicho comentario recuerda a cómo Drogon quemó el Trono de Hierro en el final de Game of Thrones, tras la muerte de su ama, Daenerys, ante un impasible Jon Snow, el cual evitó que la Khaleesi fuese la gobernante de Poniente. La primera temporada de House of the Dragon consta de diez episodios, está basada en el libro Fuego y Sangre de George R.R. Martin y situada 200 años antes de lo sucedido en Game of Thrones. Asimismo, está protagonizada por Paddy Considine, Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D'Arcy, Steve Toussaint, Eve Best, Sonoya Mizuno, Fabien Frankel y Rhys Ifans. El reparto lo componen Milly Alcock, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Emily Carey, Harry Collett, Ryan Corr, Tom Glynn-Carney, Jefferson Hall, David Horovitch, Wil Johnson, John Macmillan, Graham McTavish, Ewan Mitchell, Theo Nate, Matthew Needham, Bill Paterson, Phia Saban, Gavin Spokes y Savannah Steyn. Con información de Europa Press.

