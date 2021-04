Tom Hiddleston vuelve a interpretar al hermanastro de Thor.

Luego del éxito arrasador que fue WandaVision y la vuelta de los queridos personajes Falcon y el Soldado de Invierno, Disney+ traerá de vuelta al primer villano de la franquicia Avengers para protagonizar una miniserie: se trata de Loki, el hermanastro de Thor. La plataforma de streaming lanzó el primer vistazo oficial de lo que se verá a partir del 11 de junio.

El protagonista de la serie -que logró huir con el Cubo Cósmico, el Teseracto, y romper la realidad- recibe una oferta difícil de rechazar: Mobius M. Mobius (Owen Wilson) le invita a trabajar para la Agencia de Variación Temporal, encargada de monitorear la línea del tiempo y el multiverso.

La serie, de seis capítulos, creada por Michael Waldron (Rick and Morty, Doctor Strange in the Multiverse of Madness) y Kate Herron (Sex Education), estará disponible a partir del 11 de junio en la plataforma Disney+. El elenco del show también contará con la participación de Erika Coleman (Black Mirror), que dará vida a la azafata Florence Schaffner. Completan el reparto Gugu Mbatha-Raw, Sophia Di Martino, Wunmi Mosaku y Richard E. Grant.

La línea temporal de Loki en el Universo Cinematográfico de MARVEL se inicia con Thor (2011) y Avengers (2012) , engaña a todos en Thor: El mundo oscuro (2013) y se convierte en una de las piezas clave en Thor: Ragnarok (2017) y Avengenrs: Infinity War (2018). Tras su muerte, encontró una salida en Avengers: Endgame (2019).

El tráiler acumuló más de 600.000 reproducciones en YouTube en tan solo un par de horas y dejó boquiabiertos a los fans de Loki, tal y como se llaman a sí mismos: