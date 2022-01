Dexter New Blood: un final extremo que no le gustó a todos los televidentes

La temporada limitada que sigue la historia del asesino Dexter Morgan llegó a su fin y el capítulo final creó una nueva grieta entre los seguidores del exitoso show.

Dexter Morgan es Jim Lindsay en la serie limitada Dexter New Blood.

Tras emitir su octava temporada en 2013, Dexter regresó con una entrega titulada Dexter: New Blood. El final de la serie original generó en su momento gran controversia entre sus millones de seguidores, un mal sabor de boca que el equipo quiso subsanar con el desenlace de la nueva producción. Lo cierto es que el final extremo que se contó provocó una nueva grieta entre los seguidores del show.

Atención: esta noticia contiene spoilers del último capítulo

Al final de Dexter: New Blood Harrison (Jack Alcott), hijo del protagonista, mata a su padre cuando el asesino se da cuenta de que Harrison nunca tendrá una vida normal por su culpa. A diferencia de la serie original, en la que el personaje de Michael C. Hall consigue escapar, en la continuación de 10 episodios por fin se hace justicia.

"Si dejamos escapar a Dexter le estaríamos haciendo un flaco favor a la audiencia", dijo el showrunner Clyde Phillips a TheWrap. "No es ningún secreto que queríamos redimirnos después de la temporada 8. No quería jugar con el público. Quería darles crédito y gratitud por quedarse con nosotros, y quería darles un final satisfactorio", agregó.

"Lo único de lo que no puede escapar es su propio hijo. Eso es lo que lo hace aún más estimulante y más satisfactorio", apuntó Phillips. Para conectar el final con la ficción original, Harrison grita a su padre "abre los ojos y mira lo que has hecho", las mismas palabras que Dexter le dice a su primera víctima en el episodio piloto.

"Ambientada 10 años después de que Dexter Morgan (Michael C. Hall) desapareciera en el ojo del huracán Laura, el otrora asesino en serie está viviendo con el nombre falso de Jim Lindsay -un homenaje al autor de los libros, Jeff Lindsay- en la pequeña ciudad de Iron Lake, Nueva York. Dexter puede estar abrazando su nueva vida, pero a raíz de eventos inesperados en esta comunidad, su Pasajero Oscuro volverá a llamarlo...". reza la sinopsis oficial de la temporada limitada.

Junto a Michael C. Hall, el elenco del regreso de Dexter lo completan Julia Jones (Goliat), Alano Miller (Jane the Virgin), Johnny Sequoyah (Believe) y Jack Alcott (El pájaro carpintero). Clancy Brown (Billions, Carnivàle, Cadena perpetua) interpretará a la nueva némesis del asesino, un tipo que se ha hecho con el control del pueblo. También regresan los personajes de John Lithgow (el asesino de la Trinidad) y Jennifer Carpenter (Debra, la hermana de Dexter).