Develaron la razón por la que Los Anillos de Poder nunca será Game of Thrones

La jefa de Prime Video puso fin a todas las comparaciones entre ambas series y explicó por qué Los Anillos del Poder nunca será como House of the Dragon, serie que se desprende de Game of Thrones.

El Señor de los Anillos: los Anillos de Poder se estrenó casi al mismo tiempo que House of the Dragon, precuela de Game of Thrones, lo que dio pie a numerosas y, prácticamente, inevitables comparaciones entre estas dos superproducciones de fantasía épica. Sin embargo, Jennifer Salke, jefa de Amazon Studios, explicó por qué la producción El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder nunca será como la serie de HBO Max.

"Hay mucha oscuridad en el mundo. Inclinarse hacia la luz fue lo que realmente nos atrajo a todos: ofrecer a nuestra base de clientes global algo que es esperanzador y tiene luz, y que una familia puede ver. Muchas personas crecieron con esta literatura, y queríamos que esta serie sirviera de recompensa para las nuevas generaciones de amantes de Tolkien", explicó en una entrevista con Variety.

La responsable de Prime Video añadió que su gran objetivo era, como la obra de Tolkien, poder llegar a varias generaciones. "El lema que hemos estado siguiendo es 'si tienes la edad suficiente para leer los libros, tienes la edad suficiente para ver la serie'. Sabíamos desde el principio que esto no era nuestro Game of Thrones. De hecho, los fans hablaron desde el momento en que se cerró el trato y dijeron 'por favor, no intenten meter sexo y un nivel de violencia provocativo', cosas que no son fieles a las historias que Tolkien quería contar", apuntó.

La ficción no solo es fiel a la obra de J. R. R. Tolkien, sino que además los showrunners contaron con los herederos del escritor para desarrollar la producción. "Simon Tolkien, el nieto del autor, resultó ser un gran colaborador y amigo. Es un tipo maravilloso y un autor por derecho propio. Y es una especie de enlace designado para este acuerdo con Amazon", contó Salke. "Los herederos fueron muy abiertos y alentadores para la nueva versión, pero siempre que se mantuviera fiel a Tolkien", agregó. Mientras que Amazon Prime Video apostó por una serie 'family friendly', Game of Thrones es recordada por sus escenas violentas y sus temas controvertidos como el incesto, una línea que también está siguiendo House of the Dragon.