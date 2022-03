¿De qué trata? El exitoso juego de Playstation God of War se convertirá en serie

La exitosa franquicia de videojuegos de Playstation God of War, que sigue la historia de Kratos, un guerrero espartano que emprende una matanza de dioses griegos para cobrarse una venganza.

God of War, una de las franquicias más exitosas de videojuegos de PlayStation protagonizada por el guerrero espartano Kratos, podría convertirse en el próximo que título que salta de las consolas a la televisión de la mano de Amazon Prime Vídeo. Un camino similar al de otros hits gamers como The Last of Us (HBO) o -en el cine- Tomb Raider (versiones de Angelina Jolie y Alicia Vikander) y Assassin's Creed, entre otros.

Según informa Deadline, la plataforma se encuentra a punto de cerrar las negociaciones para trasladar a imagen real la épica franquicia de videojuegos. Mark Fergus y Hawk Otsby, los creadores de la serie de The Expanse serán quienes se encarguen de llevar a cabo la adaptación de la épica God of War que, además, contará con la producción de Rafe Judkins, el showrunner y productor ejecutivo de La Rueda del Tiempo. En el desarrollo de la ficción estaría implicada PlayStation Productions, la división de Sony Entertainment que se encarga de las adaptaciones cinematográficas de sus videojuegos.

La historia de Kratos, el protagonista de God of War

Iniciada en 2005, la primera de las siete entregas de la épica saga de videojuegos, God of War se centraba en Kratos, un guerrero espartano a quien en plena batalla se le aparece el mismísimo Dios de la Guerra, Ares. La deidad le ofrece salvarle de la brutal refriega e imbuirle de poder y, a cambio, solo deberá servirle.

Sin embargo, ciego antes los planes de Ares, Kratos pagó un alto coste, ya que el Dios de la Guerra poseyó al excepcional guerrero y bajo su influjo, acabó con la vida de su mujer y su hijo. A partir de ese momento, se vio condenado a llevar sus cenizas pegadas al cuerpo como un terrible recordatorio de su imperdonable crimen y a tratar de vengarse de la deidad.

Mientras llega nueva información sobre la adaptación de God of War, Santa Mónica Studios, los responsables de las anteriores entregas de la saga están desarrollando un nuevo videojuego tanto para PlayStation 4 como para PlayStation 5 titulado, God of War: Ragnarok. El lanzamiento del que será octavo capítulo en la brutal historia de Kratos llegará a lo largo de 2022. La trama de Ragnarok tendrá lugar unos años después de los acontecimientos narrados en God of War 4 y seguirá ahondando en la difícil relación entre Kratos y Atreus, su hijo con una mujer llamada Faye cuando emigró a tierras nórdicas.