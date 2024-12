Confirmado: Netflix reveló la fecha de estreno de Stranger Things con un impresionante anuncio.

Netflix despide el 2024 con el anuncio que todos los fanáticos de la serie Stranger Things estaban esperando: la fecha de estreno de la temporada final de la historia que cautivó a millones en todo el mundo. Los detalles de la plataforma sobre la aclamada producción de los hermanos Duffer.

En las últimas horas, Netflix anunció que la quinta y última temporada de Stranger Things finalizó su rodaje y para celebrarlo y alimentar todavía más las expectativas de los fans por los episodios finales, Netflix lanzó un buen puñado de nuevas imágenes del set. Además, ya está confirmado que la temporada final de Stranger Things llegará en algún punto de 2025. A través de su cuenta en X, la compañía de la gran "N" compartió unas tomas detrás de las escenas que muestran al reparto principal de la serie luciendo un nuevo look.

En la primera de ellas puede verse a Millie Bobby Brown, quien encarna a Eleven, tumbada y riendo sobre Finn Wolfhard, Noah Schnapp y Caleb McLaughlin en un sofá. La segunda de estas tomas muestra a Matt y Ross Duffer, los creadores de la ficción, monitoreando una escena. Por otro lado, la tercera imagen es una escena que, sin ser nada reveladora, muestra a Joe Keery, Natalia Dyer y Charlie Heaton, quienes dan vida a Steve Harrington, Nancy y Jonathan Byers, respectivamente, con su coche aparcado en mitad del campo.

Otras imágenes muestran a Gaten Matarazzo, quien pone rostro al siempre entrañable Dustin, junto a Shawn Levy, productor de la ficción. También hay otra en la que aparece Frank Darabont, quien salió brevemente de su retiro como director para encargarse de varios episodios de la temporada 5 de Stranger Things, dando instrucciones a Priah Ferguson, quien interpreta a la hermana de Lucas Sinclair en la ficción. Esta última entrega tiene la ardua tarea de dar con un final satisfactorio para una de las series más populares de Netflix en los últimos años. Por ahora, no se revelaron muchos detalles de la trama de la quinta temporada de Stranger Things, aunque se sabe que tendrá un salto temporal y que Vecna, a quien interpreta Jamie Campbell Power, regresará.

Cuáles son los nombres de los capítulos de Stranger Things 5 y cuál es la gran incorporación del elenco

Además, recientemente Netflix desveló el título de los ocho capítulos de la entrega, siendo estos: Al rescate, La desaparición de.... La trampa de Turnbow, Hechicero, Plan de choque, Fuga de Camazotz, El puente y El mundo del derecho. La última noticia importante en torno al universo de la serie fue la incorporación de Linda Hamilton al reparto. La actriz, reconocida por haber interpretado a la mítica Sarah O'Connor en la saga de películas Terminator, tendrá un rol fundamental en los nuevos episodios aunque todavía no se filtraron mayores detalles sobre su personaje. El show es reconocido por la aparición de grandes estrellas de cine como Winona Ryder (Beetlejuice, Edward Scissorhands), Matthew Modine (Full Metal Jacket), Sean Astin (The Goonies), Robert Englund (A Nightmare on Elm Street), Cary Elwes (Saw), Jake Busey (The Frighteners) y Paul Reiser (Aliens).