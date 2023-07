Buenas noticias para The Last of Us: "Va a haber más"

El creador de la serie ventiló alentadoras primicias sobre el desarrollo de The Last of Us, para sorpresa de los fanáticos de la serie.

Buenas noticias para los fanáticos de The Last of Us.

La serie The Last of Us superó las expectativas de los fans del videojuego que sigue la historia de Joel y Ellie en un mundo post apocalíptico repleto de monstruos amenazantes y la confirmación de la segunda temporada no tardó en hacerse realidad con el visto bueno de HBO. Pero ahora, y según recientes declaraciones de Craig Mazin, creador del show, se conoció que el futuro de los próximos episodios podría extenderse incluso más de lo pensado.

En diálogo con Deadline, Craig Mazin -cocreador de la serie junto a Neil Druckman- abordó preguntas sobre el futuro de The Last of Us y reveló que la segunda temporada no será el cierre de la historia. "Va a haber más de otra temporada. Hay más historia, por lo que esta serie no terminará con la segunda temporada a menos que la gente no lo vea y nos cancelen", confirmó.

"Haremos algunas cosas exactamente como estaban en el juego y haremos otras de manera diferente. No importa si jugaste el juego o no. Te sorprenderás a medida que avance la temporada. Tenemos algunos giros de guion y sorpresas interesantes", adelantó, reforzando la idea de que podrían cambiar momentos trascendentales de la historia de los personajes y sus futuros. Una de las cuestiones que más curiosidad genera entre los seguidores de Joel y Ellie es saber si en la serie morirá o no el personaje interpretado por Pedro Pascal, que durante la primera temporada tuvo un rol protagonista.

Cuándo se estrenará la segunda temporada de The Last of Us

Debido a la huelga de actores y guionistas, la producción de la segunda temporada de la serie se encuentra detenida. Con este panorama, es probable que los nuevos episodios no lleguen durante el 2024 y se atrasen un poco más de lo deseado por la plataforma de streaming. "Si estas huelgas duran mucho más, inevitablemente tendremos que retrasar la producción y eso nos duele, le duele al público y le duele a HBO. Todos queremos volver al trabajo y creo que todos los que realmente están haciendo el trabajo, incluidas las personas de la cadena que están con nosotros en el terreno, todos solo quieren resolver esto. Así que crucemos los dedos", añadió Mazin sobre el conflicto que tiene paralizada a la industria del entretenimiento.