Brigada A cumple 40 años: 4 curiosidades de la mítica serie de acción

Un repaso por 4 curiosidades de la serie de acción que narraba las aventuras de cuatro veteranos de Vietnam.

Un 23 de enero de 1983 la cadena estadounidense NBC emitió el primer capítulo de Brigada A, una de las series más populares de la década de los '80 que relataba las aventuras de cuatro veteranos de Vietnam que, capítulo a capítulo, iban ajusticiando a malhechores, tiranos y caciques mientras huían de la policía militar que los perseguía "por un delito que no habían cometido". La ficción, creada por Stephen J. Cannell y Frank Lupo que tras cinco temporadas y casi 100 episodios, concluyó en 1987 y cuya popularidad se fue incrementado década tras década a década, gracias al poder amplificador de la nostalgia. En el 40° aniversario de su estreno, un repaso por 4 curiosidades de la serie.

La mítica intro

"En 1972 un comando compuesto por cuatro de los mejores hombres del ejercito americano fueron encarcelados por un delito que no habían cometido. No tardaron de fugarse de la prisión en que se encontraban recluidos. Hoy, buscados todavía por el gobierno, sobreviven como soldados de fortuna. Si usted tiene algún problema y si los encuentra, quizá pueda contratarlos". Así comenzaba cada capítulo de Brigada A. Pero, además de toda esta información, la intro estaba acompañada de una música que también se quedó grabada en el imaginario colectivo y que era obra de uno de los compositores más activos de los años '80. Se trata de Mike Post, autor también de las melodías de otras series no menos legendarias de aquellos años como Canción triste de Hill Street, El gran héroe americano, La ley de Los Ángeles y Magnum.

Dos veteranos de guerra en el elenco

Hablando de veteranos de guerra, Peppard y Mr. T eran los dos únicos miembros del elenco protagonista que realmente sirvieron en el ejército. El actor que interpretó a Hannibal fue parte del Cuerpo de Marines de 1946 a 1948, alcanzando el rango de cabo. Por su parte, Mr. T, se unió al Ejército (bajo su nombre real Lawrence Tureaud) tras ser expulsado de la Universidad para servir, curiosamente, en la Policía Militar, el mismo cuerpo que persigue incansablemente a la Brigada A durante toda la serie. Ni Dwight Schultz ni Dirk Benedict, sirvieron en el ejército. El único otro miembro habitual que fue militar era Eddie Vélez, un veterano de la USAF que daba vida a Frankie Santana, el especialista en explosivos que se unió al equipo en la quinta temporada.

La única muerte de la serie

Aunque haya pasado a la historia como una serie mítica, lo cierto es que Brigada A fue objeto de polémica y de burlas por su interpretación de la violencia. Fue acusada tanto de ensalzar la violencia con armas de fuego en una serie dirigida a toda la familia y también ridiculizada por lo poco realista que era esa violencia. De hecho, una de las grandes señas de identidad de la ficción es que en cada capítulo contaba con varios grandes tiroteos, en los que casi nunca moría nadie. Y ese casi se debe a que sí hubo un episodio en el que un personaje murió en pantalla. Fue en el capítulo 4 de la cuarta temporada cuando falleció general Fulbright, interpretado por Jack Ging. Se trataba de un personaje recurrente que apareció en ocho episodios de la primera temporada y que murió luchando codo con codo con los héroes protagonistas.

¿Cuánto pesaban las joyas de B.A?

Además de por su imponente físico musculoso y su corte de pelo a lo 'mohawk', el B.A. Baracus de Mr T. era famoso por lucir siempre llamativas joyas. El actor llevaba una enorme cantidad de oro, como anillos, pulseras y, sobre todo, muchas cadenas alrededor del cuello. Un auténtico botín que solía pesar entre 15 y 18 kilos.

Por cierto, Mr T confesó que decidió deshacerse de la mayor parte de su oro en 2005 tras trabajar como voluntario tras el huracán Katrina. "Cuando vi a otras personas perder su vida y también sus tierras y propiedades..., sentí que sería un pecado ante Dios que yo siguiera llevando mi oro. Sería insensible e irrespetuoso con esa gente que lo perdió todo", explicó.