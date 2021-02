Un poster lleno de incognitas: ¿Cómo será la décima temporada de "American Horror Story"?

Mansiones embrujadas, un circo maldito, hospitales neuropsiquiátricos, conventos de brujas y cabañas abandonadas fueron algunos de los escenarios en los que la serie antológica "American Horror Story" aterró a millones de televidentes. Después de viajar a 1984 para una novena temporada que rindió homenaje a las películas de subgénero slasher, los fanáticos sigue preguntándose cuál será la trama de la nueva historia creada por Ryan Murphy. Todas las pistas y los detalles para anticipar una de las series más maratoneadas de la televisión.

Sin una fecha de estreno programada dados los retrasos que ocasionó el coronavirus se espera que American Horror Story vuelva a la pantalla chica en algún momento de 2021, tras el rodaje de la tercera entrega de "American Crime Story" -serie que también produce Murphy- tal como lo confirmó la actriz Sarah Paulson, que estará en ambos proyectos.

Hace algunas semanas se filtró el rumor que los nuevos episodios podrían tener una temática "acuática" y Ryan Murphy lanzó un sugerente comentario a The Wrap alimentando la teoría: "mucho de lo que íbamos a rodar dependía de un momento muy específico; era una serie que dependía del clima. Por tanto no lo sé. No sé que vamos a hacer. No sé qué será lo siguiente con la serie. No sé si adelantaremos otra de las temporadas o tal vez esperemos un año para rodar esta. De momento nadie me ha dicho. Está bien, tenemos un plan para seguir adelante. Así que de momento todos estamos parados. Honestamente no sé qué va a suceder. Pero es una gran temporada y todos los actores están ansiosos por aparecer en ella".

Pese a las declaraciones del creador del show los posters oficiales de la temporada 10 siguen la idea de una trama acuática: en uno vemos a unas manos verdes y monstruosas llevándose a una mujer a las profundidades del mar y en otro se puede ver unas manos intentando escalar una especie de acantilado en una playa, acompañado de la siguiente frase: 'Las cosas están empezando a ir mal en la costa'.

Son muchos los fanáticos que hablan de una posible isla desierta, barcos fantasmas e incluso sirenas. A todo esto debemos sumar que esta no es la primera vez que se tiene al océano como posible tema, ya que justo después de acabar 'Roanoke' en 2016, el Twitter oficial de 'American Horror Story' publicó este teaser oficial que hizo saltar todas las alarmas.

El reparto de la temporada estará encabezado por el mítico Macaulay Culkin (Kevin de "Mi pobre angelito"), convirtiéndose así en el fichaje más comentado, y los regresos confirmados de Sarah Paulson, Evan Peters, Kathy Bates, Frances Conroy, Billie Lourd, Finn Wittrock, Lily Rabe, Adina Porter, Leslie Grossman y Angelica Ross.