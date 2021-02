Los Simpson predijeron el fin de FOX y el nacimiento de Star-

Con 28 años acompañando a millones de televidentes la señal de televisión FOX Channel, que debutó el 14 de agosto 1993, pasó a llamarse Star Channel. Este transversal cambio se dio luego de que Disney comprase la compañía por 71 millones de dólares, convirtiéndose en una de las transferencias más grandes del mercado audiovisual. Y en las redes señalaron que, una vez más, Los Simpson se adelantaron a los hechos. ¿Pura casualidad?

“Star continuará con el legado dejado por FOX, cuyo éxito se ha consolidado a lo largo de los años, y agregará importantes innovaciones. De esta manera, la empresa ratifica su compromiso de entregar contenido significativo a todos los segmentos ya todas las audiencias y cubrir la gama completa de entretenimiento audiovisual", expresó Diego Lerner, presidente de The Walt Disney Company Latin America, en un comunicado difundido para la prensa.

El cambio ya se venía anunciando desde hace semanas y no fue una noticia que shockeara por completo a los espectadores de la señal, aunque sí fue un golpe emocional en las audiencias mayores de veinte años que crecieron con el canal. Para referirse al exponencial nuevo rumbo los usuarios de Twitter hicieron referencia a un viejo episodio de Los Simpson que se anticipó a los eventos.

Se trata del capítulo "Cuando se anhela una estrella", de la temporada 10, emitido en 1998, donde en un edificio muestran un letrero con las palabras "20th Century Fox, una división de Walt Disney Co". Los mensajes en Twitter señalaban que "Los Simpson ya lo sabían 20 años antes", y más palabras de ese estilo. Al día de hoy se la considera como una de las predicciones más interesantes del programa de la familia amarilla.

Según pudo averiguar El Destape Los Simpson pasarían a estar en la plataforma Star, en donde Disney+ -que compró 20th Century Fox- alojaría los contenidos que no se amolden tanto a la marca Disney. No obstante, las redes sociales no dejaron pasar la bronca por la promesa incumplida y estallaron en contra de la debutante plataforma.