Nuevas entradas para Fito Páez en el Movistar Arena 2026: precios y fechas de cuándo toca

Fito Páez vuelve al Movistar Arena de Buenos Aires.

Fito Páez arranca con su gira Sale el sol tour en este 2026, que lo llevará a brindar presentaciones por distintas partes del país. El epicentro estará en el Movistar Arena de la ciudad de Buenos Aires, donde el artista anunció que sumará un tercer show después de agotar dos shows. La propuesta del cantante rosarino llega renovada, al incluir algunos de sus grandes clásicos junto a los nuevos temas incluídos en Novela, el último lanzamiento que realizó el compositor en 2025.

El cantante presentó el año pasado su vigésimo álbum, que cuenta con un total de 25 canciones y era un viejo anhelo del artista, quien venía desarrollando este trabajo de 1988, año en el que finalmente decidió priorizar su trabajo Ey! y por ello pospuso Novela. Sin embargo, más de 35 años después decidió retomar el proyecto y lanzar este disco, que combina ópera rock y relatos de una historia que se escucha completa.

Cuándo toca Fito Páez en el Movistar Arena 2026

El cantante se presenta el 19 de marzo (agotado), el 20 de marzo (agotado) y el 10 de abril (nueva fecha).

Cómo sacar entradas y precios para ver a Fito Paéz en el Movistar Arena 2026

Las entradas estarán a la venta desde el martes 13 de enero a las 13 horas y se podrán adquirir a través de movistararena.com.ar .

y se podrán adquirir a través de . Los precios irán de $70.000 a $120.000 más cargos por servicio.

Repercusión por Novela, el último disco de Fito Páez

El artista se coronó con dos estatuillas en los Latin Grammy 2025 en las categorías Mejor álbum de Rock por “Novela”, su obra maestra que comenzó a escribir en 1988 y culminó 36 años después y Mejor canción de Rock por “Sale el sol”. Luego de un 2025 consagratorio con “Páez Tecknicolor” —la gira que recorrió España, Perú, Colombia y que culminó exitosamente en noviembre con presentaciones en Estados Unidos—, el artista comienza el año embarcándose en un proyecto distinto, diseñado como una experiencia única, donde cada arreglo, cada sonido y cada detalle escénico fueron elegidos con la minuciosidad de quien conoce profundamente su propio universo.

Fito Páez presentará en vivo Novela, su último trabajo.

El 30 de enero de 2025, fue publicado el primer sencillo del álbum, "Cuando el circo llega al pueblo", contando con un vídeoclip realizado por Antiestático y producido Sony Music Entertainment España, en donde actúan el artista, además de Luca Schejtman, Coki Debernardi, Sofía Estévez, María Julieta, Vico Miranda y la actual pareja de Páez, Eugenia Kolodziej. El segundo sencillo fue Superextraño, lanzado en febrero, y el tercero Sale el sol.El álbum fue lanzado en su totalidad el 27 de marzo a través de streaming.