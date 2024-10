Entradas The Driver en Argentina 2025: precios, dónde comprar y cuándo toca

El dúo estadounidense de alt rock, The Driver Era, anunció su esperado regreso a Argentina como parte de su nuevo tour, "Obsession". Tras su exitosa presentación en el festival Lollapalooza en marzo de 2024 y un sideshow con entradas agotadas, la banda liderada por los hermanos Ross y Rocky Lynch volverá a pisar el escenario porteño el 25 de abril de 2025 en el Estadio Obras.

La producción del show estará a cargo de DF Entertainment, prometiendo una noche cargada de energía, nuevos sonidos y el carisma que caracteriza a la banda. Los fans argentinos, que ya tuvieron la oportunidad de disfrutar de su música en vivo, esperan con ansias esta nueva fecha que promete ser otro éxito en su gira mundial.

Venta de entradas: cuánto cuestan y dónde conseguir

La venta general de entradas para el Obsession Tour comenzará el viernes 18 de octubre de 2024 a las 10. Las entradas estarán disponibles exclusivamente a través del sitio web oficial de All Access. Los precios de los tickets van desde $65.000 más cargos por servicio, dependiendo de la ubicación elegida dentro del Estadio Obras.

Precios de las entradas

Campo general: $75.000 + cargos por servicio.

Popular Oeste: $65.000 + cargos por servicio.

Popular Este: $65.000 + cargos por servicio.

Platea: $80.000 + cargos por servicio.

Este evento promete agotar rápidamente sus localidades, por lo que se recomienda a los fans estar atentos para adquirir sus entradas lo antes posible.

Lo nuevo de The Driver Era

En este nuevo tour, The Driver Era presentará algunas de las canciones de su próximo trabajo discográfico, del cual ya han lanzado adelantos como You Keep Me Up at Night y Get Off My Phone. Estas canciones reflejan el característico sonido de la banda, que combina un estilo bailable y enérgico con letras íntimas, frescas y cercanas a su público.

El dúo ha recorrido el mundo con su música, ofreciendo shows en Asia, Europa y América, consolidando su reputación como expertos en la creación de experiencias en vivo inolvidables. Este nuevo show en Buenos Aires promete mantener esa esencia y fortalecer aún más el vínculo que han construido con sus fans locales.

La conexión con el público argentino

Durante su última visita a Argentina en el marco de Lollapalooza 2024, Ross y Rocky Lynch expresaron su admiración por el público argentino, destacando la pasión y energía de los fans en los conciertos. Según los músicos, los pogos en Argentina son incomparables y, para ellos, el público local es el mejor del mundo.

Esta conexión especial ha sido clave en la relación entre The Driver Era y sus seguidores argentinos, quienes han convertido cada show en una verdadera fiesta. Por eso, no sorprende que la banda haya decidido incluir a Buenos Aires en su Obsession Tour, prometiendo otra noche inolvidable.