Entradas La Mágica en Geba 2025: precios y fecha de cuándo es el show

Cuándo se realiza La Mágica.

Consolidada como un fenómeno sociocultural, La Mágica celebra 15 años de trayectoria y lo hace a lo grande: con una edición especial que promete marcar un nuevo hito en su historia. Desde sus inicios, logró un objetivo que pocas fiestas pueden sostener en el tiempo: unir públicos diversos de todas las edades, estilos y clases sociales bajo un mismo ritual colectivo, bailar cumbia sin parar.

Con más de 500 ediciones realizadas en las principales plazas del país, donde se incluyen Capital Federal, Rosario, Mar del Plata, Tucumán, Pilar, Haedo, Ituzaingó, y presencia internacional en ciudades como Río de Janeiro y Miami, La Mágica se presenta como mucho más que una fiesta, como una experiencia. En diciembre de 2024 batieron su propio récord: 20 mil personas agotaron las entradas para el show en Parque Sarmiento en tan solo 10 días. Para este año, se espera una convocatoria total que supere los 200 mil asistentes.

Cuándo es el show de La Mágica en Geba 2025

La Mágica se presenta en Geba este sábado 27 de septiembre en 2025. Las entradas se sacan por ticketflash.com.ar

Precios para La Mágica en Geba 2025

Pablo Lescano en la edición 2024 de La Mágica.

Campo general: $ 39.000 + $ 5.850

Campo VIP: $ 73.000 + $ 10.950

Platea Lateral: $ 33.500 + $ 5.025

Qué artistas estarán en La Mágica

Karina

La Delio Valdez

Néstor en Bloque

Mario Luis

Nico Mattioli

La Champions Liga

Supermerk2

Sonora Master

Zurita

Diyaneiro

Guarachis

KMY

QKARDA

El recorrido de La Mágica

Con base mensual en el C Art Media, el venue indoor más grande de Buenos Aires (con capacidad para 3000 personas), La Mágica combina producción de calidad, atención personalizada, DJs de primer nivel y shows en vivo con artistas consagrados. El resultado fue el de una de las propuestas más sólidas y queridas de la escena nocturna argentina, que los coloca como una fiesta de lo popular.

“La experiencia La Mágica” es celebrada por un público fiel de entre 25 y 40 años, principalmente del segmento C2, que encuentra en esta fiesta una propuesta cuidada, respetuosa y festiva. El impacto en redes también lo confirma, donde tienen más de 6 millones de visualizaciones mensuales, 300 mil seguidores y una comunidad en constante crecimiento, lo que los hace impactantes.

Se resalta que en el hipotético (y poco probable) caso que 1 de los 7 artistas una vez comenzado el evento tuviese algún imprevisto y por razones de fuerza mayor, no pudiese realizar su show esto se informará inmediatamente. En tal caso la fiesta seguiría su desarrollo y por ende si esas entradas ya son validadas las mismas no tendrían devolución, algo a tener en cuenta.