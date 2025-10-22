EN VIVO
Entradas Kali Uchis en Argentina 2026: precios y fecha de cuándo toca en el Movistar Arena

Kali Uchis se presenta en Argentina 2025.

22 de octubre, 2025 | 15.45

La artista global ganadora del Grammy Kali Uchis regresa a Buenos Aires con su esperada gira internacional “The Sincerely Tour”, con la que llegará al Movistar Arena. Tras conquistar los escenarios más importantes del mundo, la cantautora colombo-estadounidense vuelve al país con un espectáculo que promete ser una celebración de su carrera y su inconfundible mezcla de R&B, pop alternativo y ritmos latinos. 

Reconocida por su estilo innovador y su estética única, Kali Uchis viene de lanzar su nuevo proyecto discográfico Sincerely: P.S., una edición deluxe de su aclamado quinto álbum Sincerely, que muestra su faceta más íntima y poderosa hasta la fecha. Con canciones bilingües y colaboraciones junto a Ravyn Lenae, el álbum consolida a Kali como una de las artistas más versátiles de la escena global, combinando vulnerabilidad, sensualidad y una visión artística absolutamente personal.

Cuándo toca Kali Uchis en el Movistar Arena

  • Kali Uchis se presenta el 10 de febrero de 2026 en el Movistar Arena.

Cuándo salen las entradas y por dónde comprar para Kali Uchis en el Movistar Arena

  • Los tickets para esta cita estarán disponibles únicamente desde la web del Movistar Arena desde el jueves 23 de octubre, con todos los medios de pago.
  • Los precios de las entradas aún no se conocieron.

La llegada de Kali Uchis a Argentina 2025

El show en Buenos Aires será una cita imperdible para los fans locales, que volverán a disfrutar en vivo de su energía y magnetismo después de su icónica presentación en Lollapalooza 2022, donde brilló e hizo vibrar a miles de fans. En esta nueva etapa, Kali Uchis promete un recorrido por los grandes éxitos de su carrera —como telepatía, Moonlight y After The Storm— y las nuevas canciones de su repertorio, en una puesta visual de gran formato que fusiona música, arte y moda en partes iguales.

Con su voz hipnótica, su visión artística multidimensional y una conexión única con su público, Kali Uchis confirma una vez más su lugar entre las artistas más influyentes e innovadoras de la actualidad. Una llegada que ilusiona a sus fanáticos, que esperan poder disfrutar de toda su música. Una talentosa que vuelve en un recinto conocido por muchos artistas de distintos continentes y países. 

Los trabajos de Kali Uchis

Álbumes de estudio

  • 2018: Isolation
  • 2020: Sin miedo (del amor y otros demonios)
  • 2023: Red Moon in Venus
  • 2024: Orquídeas
  • 2025: Sincerely,

Otros proyectos

Mixtape

  • 2012: Drunken Babble

EPs

  • 2015: Por Vida
  • 2020: To Feel Alive

