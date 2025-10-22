Entradas Kali Uchis en Argentina 2026: precios y fecha de cuándo toca en el Movistar Arena

La artista global ganadora del Grammy Kali Uchis regresa a Buenos Aires con su esperada gira internacional “The Sincerely Tour”, con la que llegará al Movistar Arena. Tras conquistar los escenarios más importantes del mundo, la cantautora colombo-estadounidense vuelve al país con un espectáculo que promete ser una celebración de su carrera y su inconfundible mezcla de R&B, pop alternativo y ritmos latinos.

Reconocida por su estilo innovador y su estética única, Kali Uchis viene de lanzar su nuevo proyecto discográfico Sincerely: P.S., una edición deluxe de su aclamado quinto álbum Sincerely, que muestra su faceta más íntima y poderosa hasta la fecha. Con canciones bilingües y colaboraciones junto a Ravyn Lenae, el álbum consolida a Kali como una de las artistas más versátiles de la escena global, combinando vulnerabilidad, sensualidad y una visión artística absolutamente personal.

Cuándo toca Kali Uchis en el Movistar Arena

Kali Uchis se presenta el 10 de febrero de 2026 en el Movistar Arena.

Cuándo salen las entradas y por dónde comprar para Kali Uchis en el Movistar Arena

Los tickets para esta cita estarán disponibles únicamente desde la web del Movistar Arena desde el jueves 23 de octubre , con todos los medios de pago.

desde el , con todos los medios de pago. Los precios de las entradas aún no se conocieron.

La llegada de Kali Uchis a Argentina 2025

El show en Buenos Aires será una cita imperdible para los fans locales, que volverán a disfrutar en vivo de su energía y magnetismo después de su icónica presentación en Lollapalooza 2022, donde brilló e hizo vibrar a miles de fans. En esta nueva etapa, Kali Uchis promete un recorrido por los grandes éxitos de su carrera —como telepatía, Moonlight y After The Storm— y las nuevas canciones de su repertorio, en una puesta visual de gran formato que fusiona música, arte y moda en partes iguales.

Con su voz hipnótica, su visión artística multidimensional y una conexión única con su público, Kali Uchis confirma una vez más su lugar entre las artistas más influyentes e innovadoras de la actualidad. Una llegada que ilusiona a sus fanáticos, que esperan poder disfrutar de toda su música. Una talentosa que vuelve en un recinto conocido por muchos artistas de distintos continentes y países.

Los trabajos de Kali Uchis

Álbumes de estudio

2018: Isolation

2020: Sin miedo (del amor y otros demonios)

2023: Red Moon in Venus

2024: Orquídeas

2025: Sincerely,

Otros proyectos

Mixtape

2012: Drunken Babble

EPs