Entradas Charly García Day en Olga: precios, dónde conseguir y cuándo es

Conseguir entradas para el Charly Day organizado por Olga tiene una serie de requisitos que combinan la solidaridad y el seguimiento diario del programa del humorista Migue Granados. Este evento despertó gran entusiasmo entre los fanáticos del músico Charly García, aunque el cupo para el show que tendrá lugar el 23 de octubre en el Teatro Coliseo es limitado y las entradas serán entregadas en un día y a quienes cumplan con las condiciones.

La buena noticia para los seguidores del programa Soñé que volaba es que tendrán prioridad para obtener los tickets. Para eso, deberán armar un kit que será donado a la Fundación Sí, una organización que trabaja en causas sociales y educativas en la Argentina. Deberá incluir los siguientes alimentos:

Un kilo de azúcar.

Un puré de tomate.

Una lata de arvejas.

Una lata de jardinera.

Una lata de choclo.

Un kilo de polenta.

Con el kit en mano, las y los interesados deberán retirar sus entradas el 22 de octubre de 10 a 13 en el estudio de Olga, ubicado en Humboldt y Cabrera, en el barrio porteño de Palermo. La entrega será presencial, y es imprescindible que los asistentes sigan las indicaciones.

"Vamos a darle especial prioridad a los que sean oyentes del programa, seguidores que de verdad nos conozcan y que no caigan en paracaídas. Eso no significa que otra gente no pueda acceder, sino que ellos serán nuestra prioridad", explicó Lucas Friedman en el programa Soñé que volaba del miércoles, en el que no participó Granados por temas de salud.

Quiénes son los músicos que participarán del Charly Day

El Charly Day promete ser un evento único que rinde homenaje a uno de los artistas más icónicos de la música argentina. Habrá música, recuerdos y momentos inolvidables en torno a la figura del músico, con un line up imperdible integrado por Fabiana Cantilo, Pedro Aznar, León Gieco, Nito Mestre, Soledad Pastorutti, Baglietto, Santiago Motorizado, Ángela Leiva, Nahuel Pennisi, Los Nocheros, Ale Kurz, La Delio Valdez, Lula Bertoldi, Topa, Laura Esquivel, Favio Posca, Raúl Lavie, Andy Chango, Manuel Wirtz y Nito Mestre.

Además, la banda está integrada por Lito Vitale, Javier Malosetti, Sergio Verdinelli, Hernán Jacinto, Rama Molina, Ramiro Flores y Matías Scheines.

Charly Day de Olga: fecha, horario y lugar