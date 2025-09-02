Entradas Big Time Rush en Argentina 2026: precios y fecha de cuándo toca en Buenos Aires

Big Time Rush llega a Argentina en 2026.

Big Time Rush surgió a partir de la icónica serie homónima de Nickelodeon en 2009. En la ficción, la trama seguía el camino de cuatro amigos que dejaban todo para cumplir su sueño musical. Lo que nadie imaginaba era que esa historia se convertiría, también en la vida real, en un fenómeno global imparable: millones de fans, giras agotadas, discos de platino y una conexión intergeneracional única que continúa más fuerte que nunca.

Hoy está más claro que nunca que la historia está lejos de haber llegado a su fin. En medio de la gira mundial Big Time Rush in Real Life y de la mano de DF Entertainment, la boy band regresa a Argentina con un show imperdible en el Estadio Movistar Arena. Una oportunidad única para los nostálgicos y para todos quienes quieran tener de cerca a esta banda que creció junto a sus seguidores alrededor del planeta.

Cuándo toca Big Time Rush en Argentina 2026 y por dónde comprar entradas

El recital de Big Time Rush en Argentina será el próximo 3 de marzo de 2026 .

será el próximo . Las entradas se pueden adquirir a través de movistararena.com.ar.

Precios de entradas para Big Time Rush en Argentina 2026

Campo sentado: desde $105.000 hasta $125.000

Platea baja: desde $90.000 hasta $115.000

Llegada a Argentina y gira por Latinoamérica de Big Time Rush

Big Time Rush se presentará en el Movistar Arena.

Será un show que los verá brillar con una propuesta sin precedentes: revivir cada momento musical de la serie en vivo, canción por canción, como nunca antes se había hecho. Esta noticia llega con la confirmación del segmento latinoamericano del tour Big Time Rush in Real Life, que los vuelve a traer a estas latitudes luego de su paso a puro sold-out en 2023, y tendrá oportunidades para verlos también en México, Colombia, Perú, Chile y Brasil.

El programa en el que nació la banda se emitió desde el 28 de noviembre de 2009 hasta el 25 de julio de 2013. El episodio piloto presentó el primer sencillo promocional del grupo, "Big Time Rush". El grupo ha lanzado cuatro álbumes de estudio: BTR en 2010, Elevate en 2011, 24/Seven en 2013, y Another Life en 2023. La banda entró en un hiatus indefinido en 2014. Después de una pausa de 7 años, el grupo lanzó un nuevo sencillo, Call It Like I See It, en diciembre de 2021, y luego Not Giving You Up en febrero de 2022, lo que marcó su regreso.