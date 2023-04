Dante Spinetta en el Ópera: cuándo es, dónde comprar entradas y todo sobre el show

Dante Spinetta es un artista versátil que introdujo el género urbano en Argentina y que realizará una presentación de su nuevo álbum Mesa Dulce en el Teatro Ópera. Este espectáculo es una de las primeras fechas de su nueva gira Funky Latin Nation Tour 2023, que alcanzará varias ciudades y provincias de México en su primera etapa.

Después de su actuación en el festival Lollapalooza Argentina 2023, donde compartió el escenario por primera vez con su hija Vida, el hijo del mítico "Flaco" Spinetta regresa a los escenarios para mostrar su estilo funk con el sonido que siempre quiso lograr. Mesa Dulce es una colección de 10 canciones escritas, producidas y grabadas por Dante en el legendario estudio argentino La Diosa Salvaje. Entre las principales joyas, el álbum cuenta con invitados especiales como Trueno y Ca7triel.

A continuación, te contamos todo sobre la próxima fecha del ex Illya Kuryaki, cómo y dónde conseguir las entradas. Además, los detalles del show que promete ser inolvidable.

Dante Spinetta fue galardonado con tres Latin Grammys y múltiples nominaciones de la Academia Latina, así como dos nominaciones en los Premios Grammy internacionales y varios Premios Gardel. Esta vez compartirá una visión íntima de su vida y de su esencia a través de esta nueva obra, Mesa Dulce. Esta obra es una colección de diez canciones que representan la mejor versión de sí mismo y el sonido que siempre ha buscado compartir con su público.

Dante Spinetta, ex Illya Kuryaki and the Valderramas, es solista desde 2002.