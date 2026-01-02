¿Coldplay viene a la Argentina en 2026? Todo lo que se sabe

Coldplay en la actualidad.

Coldplay es sin duda alguna una de las bandas que en la actualidad genera mayor afluencia de público en el mundo. Algo que logró evidenciarse en su última visita a la Argentina, donde agotaron 10 River consecutivos entre octubre y noviembre de 2022, con más de 700 mil personas que presenciaron esos shows. Pero el grupo parece prepararse para lo que puede ser otra gira maratónica y batir records.

Tras dar su último show en la ciudad de Londres, donde presentó diez conciertos de forma consecutiva, la banda nacida en esa ciudad decidió tomarse un descanso. Pero se trata de algo temporal, según aseguró el propio vocalista de la banda Chris Martin, quien prometió que la agrupación volverá al ruedo y lo hará a lo grande. Ya pasaron más de dos décadas del lanzamiento de su legendario álbum Parachutes y el grupo está más vigente que nunca.

¿Puede venir Coldplay a Argentina?

Chris Martin se refirió a cómo sigue la vida de la banda y confirmó que 2026 será "un año de descanso" para darle paso en 2027 a nuevos conciertos, que superarán el centenar de presentaciones, en una gira que promete ser histórica. "Este tour tendrá 138 shows más por anunciar, pero primero tenemos un break programado, vamos a anunciar los shows para 2027 muy pronto", destacó en uno de sus últimos conciertos el artista.

Chris Martin prometió otra gira maratónica.

Sin embargo, no confirmó que haya una visita a Argentina, ni tampoco dio indicios sobre qué lugares serán parte del tour. Pero todo indica que si llegan al país será en 2027, dado que Buenos Aires fue uno de los lugares en donde la banda vendió más entradas. Este período de pausa al que el músico hizo referencia durante el show en vivo, no es solo para recargar energías, sino también para una especie de "desintoxicación" personal.

Los futuros lanzamientos de Coldplay

Para lo que viene, la banda prometió lanzar un total de 12 discos de estudio antes de su posible separación, y en 2024 lanzaron el décimo. Además, Martin reveló que el undécimo álbum será un musical y que el duodécimo y último se llamará simplemente Coldplay, que será lanzado un año después. El grupo londinense viene de batir records en su última gira, al presentar 225 shows en 80 países de 43 ciudades.

En noviembre de 2025, Chris Martin visitó por última vez Argentina para acompañar a Tini Stoessel en uno de sus shows en Tecnópolis. Juntos interpretaron We pray -tema que forma parte del último disco de Coldplay, Moon music- y luego se quedó en el escenario para tocar la guitarra en Carne y hueso. Una aparición que sorprendió a los fanáticos y permitió a los presentes disfrutar del músico en vivo una vez más.