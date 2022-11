Bad Bunny homenajeó a Charly García en su primer Vélez

La reconocida estrella de la música urbana demostró su respeto hacia la música argentina y agradeció al público por su pasión en cada recital.

Con dos Estadios Vélez Sarsfield sold out y meses de espera, Bad Bunny pisó a lo grande y dio su primer concierto en Argentina en el marco del “WORLD 'S HOTTEST TOUR”. En su primera presentación, el reconocido cantante puertorriqueño homenajeó a Charly García, ícono y referente del rock nacional, y sorprendió a las 45 mil personas que estaban en el público al poner la canción "Demoliendo Hoteles" en medio del recital. De esta forma, el conejo malo demostró su respeto a la música argentina y a nuestro país, al cual reconoció que tenía muchas ganas de volver y agradeció por ser un público tan pasional.

“POR FIN DESPUÉS DE TANTOS AÑOS, DE VUELTA ARGENTINA. GRACIAS POR ESTAR AQUÍ. LAS GANAS QUE TENÍA DE VERLOS. ESTA NOCHE ES DE USTEDES”, fueron las primeras palabras de Bad Bunny al subir al escenario del Estadio Vélez Sarsfield.

Apenas pasadas las 21 horas el estallido del público recibió al gran referente de la música urbana dando comienzo con las primeras canciones “Moscow Mule”, “Me Porto Bonito” y “Un ratito”. La sorpresa de la primera fecha fue nada más ni nada menos que el argentino DUKI en las canciones “Hablamos mañana” y “Givenchy”.

Duki se subió a cantar con Bad Bunny en su primer Estadio Vélez. Foto: @mazza.ph

Con más de dos horas de show sonaron además los hits “Vete”, “Yo Perreo Sola”, “Safaera”, además no faltaron los éxitos mundiales “Titi Me Preguntó”, “DAKITI”, “Yonaguni”, “Callaíta”, “Un verano sin ti” y “Ojitos Lindos”, haciendo parte a una decena de fans que subieron al escenario convirtiendo la tarima en una playa. También cantó "La Canción" volando por todo el Estadio Vélez en una palmera.

"No soy el número 1, el número 1 son ustedes que me tienen aquí cumpliendo mi sueño", declaró Bad Bunny ante un estadio rendido, que bailó y cantó cada uno de los hits, tanto de sus principios en el trap como los más nuevos de su último álbum, “Un verano sin ti”. "Gracias a todas las personas que creyeron en mí. Gracias a todas las personas que me escuchan desde el 2016, gracias de corazón", expresó el cantante, conmovido en la primera de sus dos fechas que están completamente sold out.

Bad Bunny dio su primer show en el Estadio Vélez. Foto: @mazza.ph

Proclamado el artista más escuchado del mundo por segundo año consecutivo según Spotify, Bad Bunny logró destacarse por sus movimientos revolucionarios que constantemente impactan a la industria musical. Ahora, Ee multigalardonado artista agrega un nuevo hito importante para su carrera tras realizar su gira de estadios, “Bad Bunny: World’s Hottest Tour”, donde se enfocó en presentarse en los estadios más importantes de Estados Unidos y Latinoamérica.

La gira comenzó el 5 de agosto en la ciudad de Orlando, FL en el Camping World Stadium y continuó su recorrido por ciudades como Miami, Los Ángeles, Nueva York y muchas más. Esta última parte del año está siendo el turno de Latinoamérica con shows históricos que reunirán un récord de públicos en todas las ciudades