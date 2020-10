La poeta estadounidense Louise Glück, autora de doce colecciones de poesía y algunos volúmenes de ensayos sobre poesía que se sumergen en cuestiones como la decepción, el rechazo, muerte, amor y la traición; resultó ganadora del Premio Nobel de Literatura 2020. Desde la Academia Sueca, la reconocieron "por su inconfundible voz poética que con austera belleza hace universal la existencia individual".

Según señala en su fallo la Academia Sueca, Louise no solo es una poeta preocupada por “errores y las condiciones cambiantes de la vida, sino que también lo es del cambio radical y el renacimiento”.

Además, destacan que las obras de Glück se caracterizan por un esfuerzo por la claridad. "En sus poemas, el yo escucha lo que queda de sus sueños e ilusiones, y nadie puede ser más duro que ella para afrontar las ilusiones del yo", agregó la institución sobre Glück.

La poetisa tiene varias obras traducidas al español que pueden disfrutarse, tales como El iris salvaje, Ararat, Louise Glück: poesía selecta, Averno, Las siete edades, entre otras.

El Nobel de Literatura solo fue ganado por 16 mujeres en más de un siglo. Desde su creación en 1901, las ganadoras fueron:

-2020: Louise Glück (Estados Unidos)

-2018: Olga Tokarczuk (Polonia)

-2015: Svetlana Alexiévich (Bielorrusia)

-2013: Alice Munro (Canadá)

-2009: Herta Müller (Alemania)

-2007: Doris Lessing (Gran Bretaña)

-2004: Elfriede Jelinek (Austria)

-1996: Wislawa Szymborska (Polonia)

-1993: Toni Morrison (EEUU)

-1991: Nadine Gordimer (Sudáfrica)

-1966: Nelly Sachs (Suecia)

-1945: Gabriela Mistral (Chile)

-1938: Pearl Buck (EEUU)

-1928: Sigrid Undset (Noruega)

-1926: Grazia Deledda (Italia)

-1909: Selma Lagerlöf (Suecia).

Quién es Louise Glück

Louise nació en Nueva York en 1943, actualmente tiene 77 años. Es autora de más de una decena de libros de poesía, entre los que se destacan "Vita Nova", "Seven Ages" y "Averno", además de una colección de ensayos, "Proofs and Theories", que obtuvo el Premio PEN/Martha Albrand. Su primera obra publicada fue "Firstborn"

"Miramos el mundo una sola vez, en la infancia. El resto es memoria", escribe la poeta, de 77 años, en uno de sus textos más bellos, que lleva el título de "Nostos", una expresión de origen griego que se puede traducir como "regreso al hogar".

En "Vita Nova", que fue traducido al español por el sello Pretextos, el mismo que en la Argentina permitió conocer otro de sus libros ("Praderas"), Glück escribe: "Me he convertido en una anciana. / He acogido con agrado la oscuridad / que tanto temía".

La poeta fue distinguida también con el Premio Nacional de la Crítica por "The Triumph of Achilles", el Premio Pulitzer por "The Wild Iris", y el primer Premio otorgado por los lectores del New Yorker, además del Premio Bollingen, por "Vita Nova". Glück es miembro de la Academia Americana de las Artes y las Letras y profesora en el Williams College. Vive en Cambridge, Massachusetts.

Con cuatro galardonadas en los rubros científicos y ahora el literario, la cosecha de este año podría batir el récord de mujeres (cinco en 2009) ganadoras, ya que el Nobel de la Paz se anunciará mañana y el de Economía el lunes.

Los últimos ganadores del Premio Nobel de Literatura

- 2019: Peter Handke (Austria)



- 2018: Olga Tokarczuk (Polonia)



- 2017: Kazuo Ishiguro (Gran Bretaña)



- 2016: Bob Dylan (Estados Unidos)



- 2015: Svetlana Alexievich (Bielorrusia)



- 2014: Patrick Modiano (Francia)



- 2013: Alice Munro (Canadá)



- 2012: Mo Yan (China);



- 2011: Thomas Tranströmer (Suecia)



- 2010: Mario Vargas Llosa (Perú/España)



- 2009: Herta Müller (Rumania/Alemania)



- 2008: Jean-Marie Gustave Le Clézio (Francia/Islas Mauricio)



- 2007: Doris Lessing (Reino Unido)



- 2006: Orhan Pamuk (Turquía)



- 2005: Harold Pinter (Reino Unido)



- 2004: Elfriede Jelinek (Austria)



- 2003: John M. Coetzee (Sudáfrica)



- 2002: Imre Kertész (Hungría)



- 2001: Sir Vidiadhar Surajprasad Naipaul (Reino Unido)



- 2000: Gao Xingjian (China/Francia).