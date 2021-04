Oscars 2021: Glenn Close podrá convertirse en la mejor y también en la peor actriz

Esta noche, Glenn Close podría llevarse el Oscar a Mejor actriz de reparto y también el Razzie a la Peor actriz de reparto

Glenn Close es una de las mejores actrices de su generación, sin dudas. Películas históricas, premios y reconocimientos la colocan como una de las artistas más relevantes de las últimas décadas. Con varios Emmy y Globo de Oro en su haber, Glenn Close también es acreedora de algunos hitos bastante curiosos. Por un lado, es la actriz con más nominaciones al Oscar (7) sin poder ganarlo en ninguna oportunidad. Además, este año fue nominada a los Oscars 2021 y a los premios Razzie por el mismo personaje. Así es, gracias a su trabajo en Hillbilly Elegy podrá convertirse en la mejor actriz de reparto y también en la peor.

Los Razzie Awards nacieron en 1981 tras la 53° entrega de los Premios Oscar de la Academia. Desde entonces se convirtieron en una divertida parodia pero también en un vergüenza para muchos actores y actrices que no quieren tener el dudoso privilegio no solo de ser nominados sino también de llevarse uno de los clásicos Golden Raspberry, como se conoce a la estatuilla de los Razzie. El premio es una frambuesa dorada colocada encima de un carrete de película de 8 mm.

Otros casos como los de Glenn Close

Sin embargo, no es la primera vez que sucede esta particularidad con la que Glenn Close enfrentará esta noche. En 1982, James Coco fue aspirante tanto al Razzie como al Oscar por su participación en Solo cuando me río, mientras que lo mismo sucedió con Amy Irving, apenas dos años después por su labor en Yentl. De todos modos, no fue un buen día para ninguno de los dos actores: en ambas ocasiones, debieron volverse a casa con las manos vacías.

De qué trata Hillbilly Elegy

Hillbilly Elegy se estrenó el pasado 24 de noviembre y fue uno de los grandes tanques que Netflix lanzó durante el 2020. Dirigida por Ron Howard, este largometraje navega entre la mediocridad y una suma de estereotipos en su búsqueda de contar un drama de superación ambientado en un universo rural y opresivo. La historia explora la intimidad de tres generaciones de una familia disfuncional. Pese a la floja película, Glenn Close por momentos brilla para convertirse en una seria candidata a llevarse su Oscar, después de siete fallidos intentos.

De todos modos, Glenn Close no es la única que podría llevarse un Razzie por Hillbilly Elegy: también pueden llegar a tener los premios de Peor guión y peor director (Ron Howard). Aunque, obviamente, todos los ojos estarán posados sobre la legendaria actriz, principalmente por lo que suceda en su octava posibilidad de llevarse un Oscar. Sería un hecho muy particular -y por qué no, también divertido- que Glenn Close se gane el Oscar que se merece por su trayectoria y el Razzie por su trabajo en una película tan floja como Hillbilly Elegy.