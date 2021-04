Oscar 2021: los artistas que no pueden faltar en el In memoriam Te compartimos un breve repaso por algunos de los actores, actrices y músicos que no podrán faltar en el "In memoriam" de los Oscar 2021.

25 de abril, 2021 | 21.18 El legendario Sean Connery falleció a los 90 años, provocando conmoción en Hollywood Los premios Oscar que entrega la Academia de Cine de Hollywood sirven como reconocimiento a lo mejor de la industria cinematográfica de cada año. Pero así como se premia a los mejores del último año también se recuerda a las grandes estrellas que lamentablemente fallecen en ese mismo lapso de tiempo, marcado principalmente por la pandemia de coronavirus que azotó a todo el planeta. Te compartimos un breve repaso por algunas de las figuras más importantes del cine que murieron en el 2020 y que no podrán faltar en el clásico segmento "In memoriam". Olivia de Havilland (1916-2020) Ganadora de dos Oscar a Mejor Actriz, la última representante del Hollywood clásico murió a los 104 años, luego de una extensa y exitosa carrera. "Lo que el viento se llevo" y "La heredera" se destacan entre las películas que tuvieron a Olivia de Havilland en su elenco. Max von Sydow (1929 - 2020) El legendario actor sueco murió a los 91 años. Actor fetiche del cineasta Ingmar Bergman, von Sydow brilló en "El séptimo sello", donde jugó una partida de ajedrez contra la Muerte y también como el cura de "El exorcista". El sueco fue parte de la saga "Star Wars" y de la muy exitosa serie "Juego de tronos". Chadwick Boseman (1976 - 2020) Con tan solo 43 años, la sorpresiva muerte del actor de "Black Panther" dejó en shock a todo Hollywood. Boseman debió lidiar contra un cáncer mientras hacía historia como el primer superhéroe negro de Marvel en llegar a los cines. Además de su lugar en el "In memoriam", el actor podrá convertirse en el tercer artista en llevarse un Oscar póstumo, por su actuación en "La madre del Blues". Sean Connery (1930 - 2020) A los 90 años, falleció una de las grandes leyendas del cine. Uno de los más carismáticos James Bond de la historia, el padre de Indiana Jones y también en su inigualable papel secundario en Los intocables de Eliot Ness, que le valió el Oscar, el actor escocés deja un vacío enorme en la industria cinematográfica con su partida. Naya Rivera (1987 - 2020) La actriz se ahogó en un lago mientras estaba de excursión con su hijo pequeño y continuó con la trágica historia de quienes formaron parte de la serie "Glee". Su trágica muerte conmocionó al mundo entero en un año signado por la pandemia del coronavirus. Kirk Douglas (1916 - 2020) A los 104 años, murió uno de los nombres que hicieron que Hollywood se convierta en la industria inconmensurable que es hoy. "Espartaco", "Senderos de gloria" y "20.000 leguas de viaje submarino" son solo algunas de las películas con las que Douglas se transformó en un mito de Hollywood. Ian Holm (1931 - 2020) Conocido por sus papeles en "Alien, el octavo pasajero" y "El quinto elemento", Holm murió en el 2020 a sus 89 años. Para los más jóvenes fue su interpretación del eterno Bilbo Bolsón de la trilogía de "El señor de los anillos" la que lo puso entre los más reconocidos actores. Ennio Morricone (1928 - 2020) El compositor italiano falleció a los 92 años pero dejó todo su genio en la música de algunas de las películas más míticas de la historia del cine, como "El bueno, el feo y el malo", "La misión" o "Cinema paradiso". Jerry Stiller (1927 - 2020) Además de ser el padre de Ben Stiller, Jerry consiguió mantener una carrera estable como secundario cómico, como el inolvidable Maury Ballstein en "Zoolander" y también como uno de los más divertidos secundarios de "Seinfeld" encarnando a Frank Costanza, padre de George. TWITTER

