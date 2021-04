Nomadland se llevó el Oscar 2021 a Mejor Película

Nomadland se llevó tres de los principales premios de la noche (Mejor dirección, Mejor película y Mejor actriz protagónica).

Los Oscars 2021 finalmente tuvieron lugar y con él se llevó Nomadland el premio a la Mejor Película. El largometraje ganador retrata la forma de vida de las personas que viajan por Estados Unidos en busca de trabajos esporádicos, en este caso a través de la mirada de una mujer. El film ya se había llevado el mismo premio en los Globo de Oro de este año. Con este premio, Nomadland se convirtió en el gran ganador de la noche, ya que se llevó tres de los principales galardones (Mejor dirección, Mejor película y Mejor actriz protagónica).

La primera en hablar fue Chloé Zhao, quien ya había subido al escenario para recibir el galardón a Mejor dirección. El agradecimiento de la protagonista Frances McDormand fue escueto pero significativo en momentos en que las salas de cine necesitan mucho de los espectadores, luego de un año más que complicado por los cierres de la pandemia: "Por favor vean nuestra película en la pantalla más grande que puedan". También pidió a los espectadores que no solo vayan a ver Nomadland al cine sino también todas las películas que fueron nominadas esta noche. Además, la legendaria actriz le dedicó el premio a "nuestro lobo" para luego emitir un increíble aullido y provocar el aplauso generalizado.

La película gira en torno a Fern (Frances McDormand), una mujer que se embarca en un viaje hacia el Oeste norteamericano mientras vive como una nómada en una caravana, después de perderlo todo durante la crisis económica del 2008. La muy elogiada película de Chloé Zhao triunfó ante otros excelentes largometrajes en un año con muy buenas opciones a ganador como El padre, Judas y el Mesías Negro, Mank, Minari, Young Promising Woman, El sonido del metal y El juicio de los 7 de Chicago.

El triunfo como Mejor película para Nomadland no fue una sorpresa. Con una brillante Frances McDormand, esta road movie cargada de dulzura y humanismo transformador fue la gran ganadora de la actual temporada de premios. El film está basado en el libro de no ficción Nomadland: Surviving America in the 21st Century, de Jessica Bruder, y resalta por todos los rubros en los que una película debe edificarse. Actuaciones impecables, una fotografía exquisita y una dirección sutil y delicada, la colocaron como gran favorita tanto para la crítica como para la industria.

Vale recordar que fue Frances McDormand quien eligió a Chloé Zhao para dirigir la que resultaría la mejor película del 2020 para la Academia de Cine de Hollywood. La actriz también fue productora de la cinta y fue quien tuvo la excelente idea de proponerle a la cineasta china-estadounidense comandar el proyecto con el que harían historia. En una ceremonia muy especial, no solo por la cantidad de escenarios en los que se desarrolló sino también por un final un tanto extraño en el que se cambió el orden de los premios más importantes, Nomadland se consagró como la gran ganadora de la noche.