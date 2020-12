El protagonista de "Juno" y "The Umbrella Academy" agradeció todo el apoyo recibido.

El actor de "Juno" y "The Umbrella Academy" Elliot Page, que anunció que era transgénero a principios de diciembre, agradeció el apoyo de sus amigos y fans en un emotivo mensaje compartido en Instagram. "Desde el fondo de mi corazón, gracias. Su amor y apoyo ha sido el mejor regalo. Manténganse a salvo. Estén ahí el uno para el otro", expresó..

En la publicación —en la que también pide a sus seguidores que apoyen a las asociaciones Transanta y Trans Lifeline— se ve al intérprete vestido con una sudadera negra y unas gafas. Entre algunas de las personas que le mandaron su apoyo figuró la actriz Jennifer Garner, que compartió cartel con Elliot en "Juno".

A principios de diciembre, Page anunció que era un hombre transgénero. "Soy trans, mis pronombres son él/ellos y mi nombre es Elliot. Me siento afortunado de escribir esto. De estar aquí. De haber llegado a este lugar en mi vida", expresó en sus redes sociales el también activista por los derechos de la comunidad LGBTQ+ que se declaró gay en 2014.

En el escrito, quien también se lució en lo filmes "X-Men: La batalla final" e "Inception", apuntó: "Pido paciencia. Mi alegría es real, pero también frágil. La verdad es que, a pesar de que me siento profundamente feliz ahora mismo y sé el privilegio que tengo, pero también tengo miedo. Tengo miedo de la invasividad, el odio, las 'bromas' y la violencia. Para ser claro, no estoy intentando reventar un momento que es feliz y que celebro, pero quiero mencionar la imagen completa".

Para rematar su declaración pública, concluyó "Me encanta ser trans. Y me encanta ser queer. Y cada vez que me acerco más a mí mismo y acepto quien soy completamente, sueño más, mi corazón crece más y yo crezco más. A todas las personas trans que lidian con acoso, autodesprecio, abusos y amenazas de violencia cada día: las veo, las quiero y haré todo lo que pueda para cambiar este mundo a mejor".

Además, se supo que Elliot Page, integrante del elenco coral protagónico de la exitosa serie juvenil de Netflix “The Umbrella Academy”, seguirá asumiendo allí el rol de Vanya Hargreeves. La plataforma ya cambió el nombre en los créditos de la serie y aseguró que el artista ya se encuentra en plena producción de la tercera temporada.