Cinco lecturas para conocer la obra de Joan Didion

La escritora Joan Didion, fallecida hoy a los 87 años a causa de un Parkinson, dejó una veintena de obras de ficción y no ficción que incluyeron guiones y piezas teatrales, una de ellas "Where I from", próxima a publicarse en Argentina, en 2022, dando forma a un legado que puede leerse a través de cinco libros imprescindibles.

Voz del nuevo periodismo que en los '60 exploró la contracultura estadounidense, su presentación a los lectores en español llegó con un libro de su madurez, "El año del pensamiento mágico" (2005), donde narra la pérdida de su marido, el escritor John Gregory Dunne, un infarto dos días antes del año nuevo del 2004, y la enfermedad de su hija, Quintana Roo Dunne, cuya muerte por neumonía inspiraría otro ineludible, "Noches azules" (2011).

De Quintana Roo son las notas enmarcadas y manuscritas que se ven en el documental "El centro cede" (2017), realizado por Griffin Dunne, sobrino de Joan y John, segundos que captan la esencia de "Noches azules", el libro que fue una profundización de su duelo. "Querida mamá, era yo quien huía cuando abriste la puerta", escribió Quintana en esa nota. La escritora explica a cámara: "Era adoptada, me la habían dado para cuidarla y fallé".

Protagonista de la revolución estilística de ese nuevo periodismo que tuvo a muy pocas mujeres entre sus reconocidas voces pioneras -de Truman Capote y Tom Wolfe a Hunter S. Thompson, de Gay Talese a Terry Southern- al que aportó la cadencia distendida y algo escéptica de su California natal, Didion tiene otro libro imprescindible como "Sur y Oeste", la edición del cuaderno de notas que completó durante un roadtrip por Misisipi, Alabama y Luisiana junto a su marido.

El resultado son unas agudas y cortantes anotaciones sobre un Sur retrógrado que en la era reciente de Trump (2017-2021) resonaron como ecos proféticos, a lo que se suman sus notas californianas de 1976, iniciadas como un encargo de Rolling Stone para cubrir el juicio contra Patty Hearst que nunca llegó a escribir (actriz secuestrada en 1974 por el Ejército Simbiótico de Liberación al que se unió, un grupo radical de izquierda estadounidense que robaba bancos y cometía asesinatos), que la hizo reflexionar sobre los Hearst, sus propios años de formación y un Oeste que al contrario del Sur siempre ha mirado al futuro.

El otro stop en su obra podría sugerirse en "Según venga el juego", un clásico moderno de las letras norteamericanas y una de las piezas más reconocidas de Didion, considerada por la revista Time una de las mejores cien novelas en lengua inglesa publicadas entre 1923 y 2005, que disecciona sin contemplaciones la sociedad estadounidense de finales de los '60.

Explora, por un lado, la realidad de ser mujer donde siempre han prevalecido las necesidades masculinas y, por otro, captura el estado de ánimo de toda una generación que vive bajo el engaño de las apariencias, la amoralidad, las consecuencias del liberalismo extremo y el hastío generalizado del individuo contemporáneo.

