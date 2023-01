"Queen" elegida por los jóvenes de habla inglesa como la palabra infantil del año

Del mismo modo que lo hizo entre los hablantes adultos hace unas semanas cuando lanzó la convocatoria y salió elegida la expresión "modo duende", la Universidad de Oxford convocó ahora a los niños y jóvenes a elegir la "palabra del año" y resultó ganadora "queen" (reina), una elección que da cuenta del impacto que generó en los pequeños británicos la muerte de Isabel II, que falleció el 8 de septiembre pasado a los 96 años.

El relevamiento fue realizado sobre una población de 4.000 niños de 6 a 14 años en todo el país y arrojó que casi la mitad de los niños encuestados por Oxford University Press (OUP) eligieron "reina" como su palabra del año, mientras que en segundo lugar quedó "feliz", elegido por el 36% de los niños, y en tercer lugar se ubicó "caos" con el 14% de los votos.

Consultados acerca de las razones de la elección, mencionaron la tristeza y la pérdida, así como sentimientos de orgullo en relación con la difunta monarca, según el relevamiento, que además evidenció que las niñas fueron más propensas a elegir "reina" como su palabra número 1 en comparación con los niños: el 52% de ellas optó por esta palabra frente al 39% de los niños.

El análisis del Oxford Children's Corpus, la base de datos en inglés para niños más grande del mundo, que contiene más de 500 millones de palabras, reveló que la reina Isabel estaba regularmente en la lista de las 10 personas famosas sobre las que los niños escribieron a lo largo de los años.

Es la primera vez en su historia que la Universidad de Oxford y su programa de lenguajes realizan esta convocatoria para que los hablantes de lengua inglesa escojan la palabra del año, que se definió entre tres candidatas finalistas, seleccionadas por un grupo de lexicógrafos: "metaverso", "#IStandWith" y "goblin mode" (modo duende), resultando ganadora esta última.

Bajo la premisa lingüística de que a la lengua la hacen los hablantes, la prestigiosa casa de estudios decidió que ya no fueran los especialistas los que dieran su veredicto final sino la gente de todo el mundo que habla en inglés, en definitiva, esos "árbitros del lenguaje", como los define la página web de Oxford.

Como correlato de esa convocatoria, se lanzó después una iniciativa similar en el público infantil, que optó por la palabra reina.

"No sorprende que sea la palabra infantil del año para 2022. Esto no solo refleja los 70 años de servicio increíble de Su Majestad, sino que durante la última década nuestra investigación consistentemente revela cuán sintonizados están los niños con las noticias y el impacto que tienen los temas de actualidad en su lenguaje. Es fundamental que sigamos invirtiendo en el desarrollo del lenguaje y nos aseguremos de que los niños tengan acceso a una amplia variedad de vocabulario para que se sientan equipados para procesar y comentar las noticias", aseguró al periódico The Guardian, Helen Freeman, directora de Oxford Children's Books.

La investigación también preguntó a los niños cómo se sentían con respecto al próximo año, y el 48 % dijo que se sentía esperanzado y el 29 % emocionado. Sin embargo, el 14% dijo sentirse preocupado. Otros hallazgos revelaron que la palabra de la jerga principal del año fue "cool", elegida por el 40 % de los niños, con "sick/sic" elegida por el 28 % y "slay" elegida por el 15 %.

Con información de Télam