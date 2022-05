Netflix: las series y películas que se despiden en mayo de 2022

Se filtraron cuáles son las series y películas que Netflix retira en el mes de mayo. Cuáles son los títulos que ya no se podrán ver y los motivos de la decisión.

Netflix suele informar de manera pública cuáles son las series y películas que elimina de su amplio catálogo de series y películas. Sin embargo, la empresa estadounidense no informa cuáles son las producciones que dejarán de verse en la plataforma. Por eso, te contamos cuáles son los retiros de cara al mes de mayo de 2022.

De acuerdo a lo que se conoció en los últimos días, el servicio de streaming más contratado del mundo tendrá una baja de varias producciones sumamente importantes. Los títulos que resaltan son "Después de la tierra", "John y Yoko: about us in the sky", toda la saga de "Misión Imposible", "Top Gun" y "Bakugan: Battle Planet", entre otros.

Netflix decide eliminar series y películas de su catálogo, pero no lo anuncia en públio.

Este escenario, y sumado a que la plataforma de streaming acaba de anunciar nuevos aumentos en los planes de Argentina y otros países del mundo, genera una nueva complicación para Netflix, donde hay preocupación por la fuerte caída de suscriptores en el primer trimestre del 2022.

Las series y películas de Netflix que ya no podrás ver en mayo de 2022

1 DE MAYO

La Edad de la Inocencia | Película

A Yellow Bird | Película

Amigos con dinero | Película

Angry Birds: La Película | Película

Closer: Llevados por el deseo | Película

Darc | Película

Después de la Tierra | Película

Ese es mi hijo | Película

Fire in the Blood | Película documental

Galinha Pintadinha | Serie

Monthly Girls Nozaki-Kun | Serie

He Even Has Your Eyes | Película

John y Yoko: Above us only sky | Película

Loev | Película

La chica en la Telaraña | Película

Policías de repuesto | Película

Guerra de papás | Película

Peter Pan | Película

Querido John | Película

Residen Evil - Degeneration | Película

Resident Evil: Vendetta | Película

Roman J. Israel | Película

Los juegos de la resaca | Película

Juegos sexuales 3 | Película

Space Chimps | Película

Sobre todo, Sunny | Película

Below Deck | Reality

No te metas con Zohan | Película

Top Gun: Pasión y Gloria | Película

La Saga completa de Misión Imposible | Película

2 DE MAYO

Iris | Serie

Boys over Flowers | Serie

3 DE MAYO

Bodyguard: El Guardaespaldas | Película

4 DE MAYO

Lo más sencillo es complicarlo todo | Película

8 DE MAYO

Monogamy | Serie

9 DE MAYO

Gatao 2: El ascenso del Rey | Película

15 DE MAYO

The Real Housewives of New York City | Reality

Bakugan - Battle Planet | Serie

Cuáles son las series preferidas de Cristina Kirchner en Netflix

Cristina Kirchner dijo presente en el CCK (Centro Cultural Kirchner). En el marco de la inauguración de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana (EuroLat), integrada por 75 eurodiputados y 75 representantes de los parlamentos de América Latina y el Caribe, la vicepresidenta de la Nación encabezó un discurso en el que abordó diferentes cuestiones de la actualidad política argentina y mundial. Sin embargo, en uno de los tramos del acto y a raíz de un furcio, reveló cuáles son sus series preferidas en Netflix.

Todo comenzó a raíz de un comentario que Cristina hizo en referencia al discurso previo de Javi López, un eurodiputado que habló antes que la vicepresidenta, sobre la OTAN. En la misma línea, la mandataria coincidió y le indicó: "Claro que sí, Jordi...". Aun así, el eurodiputado español le tuvo que aclarar que equivocó su nombre. "Javi", le corrigió.

Inmediatamente después, la política de 69 años se rectificó: "¡Javi! ¿Por qué te dije Jordi?". Y luego dio a conocer el motivo por el que se confundió: "Esto me viene de ver series españolas en Netflix. De ahí me viene, de ahí me viene, de ahí me viene...". Frente a las risas del público presente, Fernández de Kirchner reveló: "Vos me decías Javi y yo decía: '¿Por qué me hacía señas?'. Javi... perdón, te he rebautizado".