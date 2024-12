Yari M reinventa el género urbano con sonidos afro y pop en su primer disco // Foto: Gentileza prensa.

Yari M. sigue marcando su camino como una de las voces emergentes más prometedoras de la música latina. El pasado 24 de noviembre, tuvo la oportunidad de abrir el show de Chino y Nacho en Orlando, Florida, durante su esperado Eternos Tour. Este concierto no solo marcó el regreso del icónico dúo venezolano a los escenarios tras siete años de pausa, sino que también le permitió a la artista demostrar su talento frente a una audiencia masiva. Su actuación dejó huella, consolidándola como una artista con gran potencial en la industria.

Además, la cantante puertorriqueña continúa sorprendiéndonos con el lanzamiento de su nuevo sencillo, De Mí, De Ti, donde aborda con sensibilidad los sentimientos de incertidumbre y desamor en una relación, con versos cargados de emoción y una fusión de sonidos urbanos que reflejan su versatilidad artística.

¿De Mí, De Tí va a formar parte de tu primer álbum? ¿Cómo venís con el proceso del disco?

- Mi meta es hacer más de 10 temas el año que viene, porque son 12 meses y puedo hacer muchos temas. Ahora estoy trabajando en el disco, ya estoy segura de lo que quiero. Tengo bien en claro la impronta que quiero darle a mi música. Decidí hacer una fusión de urbano con afro y pop. Mis canciones tienen esa esencia: algo afro, algo pop. Por ejemplo, tengo una bachata que se llama Está lloviendo. Es una bachata, pero también tiene esencia pop. Entonces, quiero que mis canciones sean así, que la gente las escuche y diga "Esto suena afro, pero también suena pop". Es lo que estoy tratando de lograr.

¿El disco va a tener alguna colaboración o serán todas canciones tuyas?

- Habrá colaboraciones. Estoy trabajando en eso y espero sorprender con los artistas que participen.

Este año también fue muy importante para vos porque le pudiste abrir el show a Chino y Nacho en su regreso a los escenarios. ¿Cómo fue que te llegó esa propuesta? ¿Ya los conocías? ¿Cómo viviste ese momento?

- Mi equipo de trabajo me llamó y me dijo que Nacho estaba cerca de mi estudio. Él llegó y pidió usar el baño y luego se quedó. Me dijo que le mostrara mi música, y fue un momento súper inesperado. Terminamos escribiendo y grabando un tema juntos esa misma noche. Todo fue muy orgánico. Desde entonces, tuvimos una gran conexión. Después de unos meses, me preguntaron si quería abrir su concierto junto a Chino y Nacho. Fue una experiencia increíble y estoy súper agradecida. Además, probablemente el año que viene seguiré abriendo sus próximos conciertos.

¿Conocés Argentina? ¿Viniste alguna vez, aunque sea de visita?

- Sí, fui con un equipo de fútbol de Puerto Rico para un evento. Yo jugaba al fútbol (se ríe) y fuimos al estadio de River Plate. No tuve la oportunidad de visitar muchos lugares, pero fue una experiencia increíble. Me encantaría volver y conocer más.

Acá en Argentina hay muchos artistas del género urbano que se están dando a conocer en el mundo. ¿Qué artistas argentinos te gustan o conocés?

- Me gustaría hacer algo con María Becerra. Sería brutal. Hay varios artistas argentinos en mi lista con quienes me encantaría colaborar en el futuro. Khea es otro de ellos, ojalá podamos lograr alguna colaboración que entre en mi disco.