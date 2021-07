YaMeFui: cómo y dónde ver la colaboración entre Duki, Bizarrap y Nicki Nicole

Te contamos cómo ver la nueva colaboración entre tres de los artistas más virales de la escena urbana argentina y latinoamericana.

Finalmente, después de una larga espera este miércoles 28 de julio a las 19 de Argentina llegará la prometida Session de Bizarrap con Duki, a la que también se sumó Nicki Nicole. Así es, tres de los artistas más virales de la escena urbana argentina y latinoamericana se unen para una producción que promete ser una bomba y romper todos los récords habidos y por haber. La canción fue grabada en junio en Miami, donde los tres coincidieron para llevar a cabo esta pieza histórica que llega a las principales plataformas musicales.

En la previa de la final de Argentina ante Brasil por la Copa América, Duki prometió que si la selección comandada por Messi salía campeona, él grabaría la esperada y muy pedida Session con Bizarrap. Con el triunfo ya consumado y ante el reclamo de miles de seguidores, el cantante confirmó en Twitter que era un hombre de palabra y que como había prometido grabaría la canción. Lo que nadie esperaba era que Nicki Nicole se metiera en la conversación y se sumara a la colaboración que sin dudas será épica.

El video fue grabado en Argentina y España, en donde los tres artistas coincidieron también después de su paso por Estados Unidos. La idea original fue pensada por el propio Bizarrap, que viene aportando su visión a las producciones audiovisuales que acompañan a los hits que lanza. El mismo fue dirigido por Agustín Portela en Buenos Aires y en Barcelona recibió la colaboración del director Lucas Vignale. En el video se mezclan locaciones de época, obras de arte e impresionantes paisajes que conjugan perfectamente con la canción.

Cómo vienen los artistas

El éxito que acarrea cada producción de Bizarrap es instantáneo e imparable. El productor recientemente festejó los 10 millones de suscriptores en YouTube y los 2 billones de streams en Spotify, donde también la Session con Nicky Jam, la más reciente, ya superó las 55 millones de reproducciones, mientras que en YouTube está cerca de llegar a las 70 millones de visualizaciones. Además viene de ganar dos premios Gardel: “Mejor álbum/canción de música urbana/trap” por la Bizarrap Music Session #36 con Nathy Peluso y "Mejor Colaboración de Música Urbana/Trap" por Mamichula, junto a Trueno y Nicki Nicole.

Por su parte, Duki está de gira en España donde acostumbra a agotar localidades en cada show. "El Hombre Remix" se define el propio cantante en su cuenta de Instagram bromeando con sus lanzamientos más recientes, que fueron colaboraciones con otros artistas como Rusherking, Emilia Mernes y Bandido. Cada una de estos feat fueron una bomba viral que explotaron en millones de visualizaciones.

En tanto Nicki Nicole viene de ser la primera artista argentina en participar en The Tonight Show, el programa estadounidense conducido por Jimmy Fallon. Además, recibió diversos reconocimientos en España por el éxito de ventas que tienen sus canciones en España. "Me has dejado", la colaboración que grabó con el español Delaossa ya superó las 6 millones de reproducciones y no para de escalar en los charts globales.