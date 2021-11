XXL Irione lanzó Tiki Tiki, grabado en Brooklyn: "Es una conquista para el rap argentino"

XXL Irione lanzó el primer video de rap argentino grabado en Brooklyn y charló con El Destape sobre qué significa esto para la escena local.

XXL Irione lanzó Tiki Tiki el miércoles 10 de noviembre, una colaboración con Dionni 6X, una joven promesa dominicana. Podría parecer un lanzamiento más en la extensa carrera del rapero nacido en Wilde pero la realidad marca que se trata de un "hito en el hip hop argentino" y una "conquista para el rap argentino", como él mismo los define. Es que el videoclip fue grabado en las calles de Brooklyn, cuna de Biggie Smalls, una de las leyendas más grandes en la historia del hip hop.

Con 36 años de edad y alrededor de 20 en la escena rapera argentina, XXL Irione es uno de los máximos referentes de la vieja escuela del movimiento local. Como tal, siempre busca ayudar a las nuevas promesas que van surgiendo: "Me encanta colaborar con nuevos talentos". "Me emociona saber que un rapero argentino está ayudando a una rapera de NY. Es algo muy épico y la verdad que me emociona. Demuestra también en qué nivel está el rap argentino", sumó Irione en diálogo con El Destape sobre el lanzamiento del videoclip de Tiki Tiki, su canción más nueva.

En ella, el rapero colabora con Dionni 6X, una joven promesa dominicana que vive en los suburbios de Nueva York desde hace tiempo. Pero además del feat con la joven artista, el videoclip presenta otro hito para hip hop argentino: es el primer video de rap argentino grabado en las calles de Brooklyn. La importancia de este barrio para la escena rapera es enorme, dado que de ahí salieron leyendas como Mos Def y The Notorious B.I.G. "Poder haber entrado y filmado así como lo hicimos nosotros, creo que es un hito para el rap argentino", agregó Irione sobre el significado de haber grabado en Brooklyn.

"Una jerga de barrio bajo", define Irio el significado de Tiki Tiki, al que le agrega que para él es "estar bien piola". Sobre una instrumental movediza, el histórico referente argentino del hip hop escupe sus barras y presenta a Dionni 6X a todos sus seguidores. "Ella automáticamente me entendió", resaltó Irione sobre la conexión casi inmediata que tuvo con la joven dominicana, con quien empezó a desarrollar su idea de filmar en Brooklyn por Instagram. Cabe destacar que se conocieron en persona recién el día que iban a grabar, ya que el tema lo armaron "a la distancia".

El presente de la industria

Cuando se lo consulta por cómo ve la actualidad de la escena argentina, Irione es brutalmente sincero en sus críticas. "Argentina tiene la tendencia a poner sensación todo. No queremos que los artistas sean una sensación, queremos que se arme una industria", lanzó Irio. Para cerrar, el rapero que representa a los laburantes y los barrios bajos manteniendo su esencia, agregó: "Queremos una industria y no que los pibes sean una sensación para terminar laburando de delivery de vuelta".