Valdés: cómo surgió su feat con Ca7riel y cuáles son sus mayores desafíos hoy

El dúo cordobés de pop electrónico adelantó lo que será su cuarto álbum de estudio que saldrá en agosto de este año. El disco tiene un solo feat que es con Catriel Guerreiro, más conocido como Ca7riel, y será un "homenaje a la canción nacional".

Edu y Pancho Valdés se preparan para el lanzamiento de su cuarto álbum de estudio, que aún su título es un misterio pero se sabe que saldrá a la luz en agosto del 2022. Si uno observa y escucha con detenimiento las dos canciones que ya se adelantaron (Volver a Casa primero y Cuando se apague todo ft Ca7riel después) puede identificar que en el disco del dúo cordobés de pop electrónico se contará una historia dividida en varios capítulos.

Por ahora sólo conocimos el 3 y el 4, ambos con videoclip. "La idea inicial siempre fue hacer un full álbum, como todo un videoclip en una sola pieza, pero nos dimos cuenta que se podían hacer varios videoclips que no son videoclips, sino que son más simples, sin tantas cámaras ni cosas locas", contaron desde Valdés a El Destape y evitaron dar más detalles de cómo será su próximo disco para sorprender a su público.

Su contacto con Ca7riel

Sí contaron cómo surgió la colaboración con Ca7riel, el único feat que tendrá el álbum. Pese a que Edu-que es quien maneja las redes de Valdés-diga que odia tener que prestarle atención a la difusión en las redes sociales, Instagram fue el culpable de su unión con Catriel Guerreiro.

"Nosotros a Cato lo conocimos hace un par de años cuando empezamos a venir a Buenos Aires Tenemos muy buena onda con él. Nos cruzábamos en festivales. Hicimos una cajita de preguntas en donde nos preguntaron con qué artistas nos gustaría colaborar y lo pusimos. Al toque nos contestó y dijo que lo hagamos de una. Después vino la parte más dificil: el arte de combinar horarios. Lo pudimos hacer, nos juntamos acá en Buenos Aires y lo hicimos en una hora", contó Edu Valdés a este medio.

¿Un homenaje al rock nacional?

Con algunas diferencias, Pancho y Edu Valdés cuentan que su próximo álbum será una especie de "homenaje" a la canción nacional.

Pancho: "Fue un disparador. Veníamos muy anglosajones y en el tercer disco POSTAL hicimos algo más latino, más enraizados con la música nuestra. Nuestro viejo nos llevaba mucho al Cosquin Rock y escuchábamos mucho rock nacional, canción nacional. Nos parece que lo tenemos muy adentro, además del cuarteto porque somos cordobeses. Por eso pensamos en usar como influencia la canción nacional para el nuevo disco. Tiene más guitarrita pero pasado a través de Valdés, que somos pop electrónico".

Edu: "Es muy solemne decir que hacemos un homenaje al rock nacional. Más que homenaje dijimos de hacer las canciones más simples con guitarra, voz y formato estrofa estribillo estrofa. Cuando planteas un homenaje siento que tenés que poner más guiños. Por ejemplo El Ruso (Conociendo Rusia) que le tira a Los Rodríguez, a Calamaro. Sí rescatamos más la presencia de la guitarra. Él (Pancho) me decía que tenía que hacer más cosas con la guitarra en vivo justamente porque soy guitarrista y surgió".

Pancho y Edu Valdés. Foto: Lucía Olmos

A diferencia de sus anteriores trabajos discográficos en donde Edu metió mano en la producción musical, su cuarto álbum está todo hecho por Bernardo Ferron, guitarrista de la banda Telescopios.

Sus mayores desafíos: llenar el escenario, el uso de las redes y la realización de videoclips

El ser artista musical requiere más que ser músico. Tanto Edu como Pancho cuentan con herramientas y mucha experencia como músicos: Pancho canta, toca la batería y tuvo muchas bandas a lo largo de su vida, mientras que Edu estudió música en un conservatorio, es guitarrista y productor musical.

Pero, al formar Valdés en 2015, identificaron que debían hacerle frente a otras cosas que, tal vez, les generarían mayores dificultades. Una de ellas: las redes sociales. "Instagram a veces me da como paja. Con el lanzamiento con Ca7riel había que salir a las 7 del lunes y yo estaba con mi bebé paseándolo y había que subirlo sí o sí. Hacer el posteo, elegir las fotos, todo. Decis: estaría bueno que haya alguien mas haciéndolo", reveló Edu.

Pancho, por su lado, dijo que tuvo que entender todo el trabajo que significa hacer un videoclip: "Las luces, el arte. También darte cuenta si va a estar bueno o no. Tal vez me entrego, me pongo a actuar todo emocionado y después veo y no me gusta tanto. Hay que aprender".

Por último, un desafío muy importante para ellos: llenar un escenario siendo sólamente dos.

Pancho: "Cuando arrancamos el proyecto veíamos cómo Disclosure armaban el show entre dos personas haciendo música electronica. Fue una decisión de simplicidad y logística para salir a tocar a todos lados. Siempre era más facil que un productor más chico nos lleve a tocar siendo dos. También por una cuestión de resoluciones. Venimos los dos de bandas de muchos integrantes y tomar decisiones entre todos a veces era difícil. También invertimos en calidad para que no parezca un karaoke o una bandita con pistas".

Edu: "Cuando ensayábamos re decíamos al principio 'che, tenemos que bancar todo el show entre los dos' y que sea divertido y dinámico. Creo que la gente ya no dice 'suena una bateria y no hay bateria'". Eso ya se rompió. La gente está pensando en la performance".