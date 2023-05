Taylor Swift en Argentina 2023: qué se sabe de la gira de la cantante

Las swifties que no son de Estados Unidos siguen esperando el anuncio de fechas internacionales hace más de seis meses. ¿Cómo está la situación en Argentina?

The Eras Tour es una gira que repasa los 10 discos de Taylor Swift.

Taylor Swift es sin duda alguna una de las cantantes más esperadas por el público argentino desde hace varios años. La gira "The Eras Tour" es muy aclamado en todo el mundo, ya que la artista repasará los 10 álbumes de estudio que lanzó hasta el momento. Sin embargo, parece que la posibilidad de que la cantante se presente en Argentina es cada vez más remota, pero hay un motivo para mantener la esperanza.

La cuenta @RealTimeRating reveló que "su tour llegaría a México y Brasil. ¿Las razones? Altos precios y la no extensión de la gira por parte de la cantante". Aunque aún no hay una confirmación oficial por parte de la productora o de la cantante, se espera que este mes se haga el anuncio oficial de los conciertos por fuera de Estados Unidos.

Es importante mencionar que Taylor Swift actualmente se encuentra de gira por Estados Unidos para recorrer ciudades como Nevada, Texas, Georgia, Tennessee, Illinois, Colorado, Washington, Pensilvania y más. La última fecha de su tour en dicho país está prevista para el 5 de agosto en Los Ángeles, California. Después de esto, la cantante tiene previsto iniciar su gira por el resto del mundo.

Por qué Taylor Swift puede anunciar un show en la Argentina en 2023

Según distintas fuentes, los altos precios y la no extensión de la gira por parte de la cantante serían las razones por las que sería complejo que toque en la Argentina, aunque aún no hay una confirmación oficial por parte de la productora o de la misma Taylor Swift. Si bien posibilidad de que la artista se presente en Argentina en el marco de su gira "The Eras Tour" parece cada vez más compleja, las fanáticas argentinas todavía tienen motivos para mantener la esperanza.

En redes sociales, las fans descubrieron que "Taylor Swift The Eras Tour" está registrada en el Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual (INPI) no solo el las categorías de merch que se suele vender en los conciertos sino también en la categoría 41 reservada para "servicios de entretenimiento en forma de actuaciones en vivo; conciertos de música en vivo". Frente a esto, hay quienes sospechan que la estadounidense podría anunciar un show próximamente.

La misión del INPI, según su sitio web, es "registrar los derechos de propiedad industrial mediante un marco legal adecuado a las necesidades de innovación del emprendedor del siglo XXI y plasmar la transformación de las innovaciones en negocios que generen empleo y valor en la economía argentina".