Sorpresa en el tango argentino por lo que se supo de Luis Brandoni y Fer Dente: "Te dejo que lo hagas"

Fernando Dente y Luis Brandoni vivieron un inesperado encuentro que estuvo marcado por el tango.

Luis Brandoni visitó a Fernando Dente en su programa nocturno y protagonizó un incómodo momento en medio de la entrevista. El actor se negó a una petición del conductor, que debió sortear la tensión provocada y seguir adelante con la entrevista.

Minutos después de anunciar a Luis Brandoni en Noche al Dente (América TV), el conductor le preguntó a su invitado por sus conocimientos en torno al tango y generó un cortocircuito en la charla informal. "¿Estás para enseñarme un poquito a bailar el tango?", deslizó Fernando Dente. Seco, el actor que en ese momento protagonizaba la obra Parque Lezama y dirige una versión renovada de Made in Lanús sostuvo: "Muy poco, muy poco". "Te dejo que lo hagas con la peor de las ondas", lo presionó el conductor, tratando de escapar de la respuesta tajante de Brandoni.

"No he bailando en el escenario, he bailado en la milonga. No soy un profesor de tango...no sé si te puedo llevar", remató Brandoni. Insistente, Dente volvió a pedirle a Brandoni que le conceda un baile de tango y motivó un nuevo arranque inesperado de la estrella de Esperando la Carroza, quien lo instruyó: "¿Vos querés bailar conmigo? Después yo te enseño, en el momento lo vamos a hacer. No se habla de tango...cuando se baila no se habla. Y además, cuando empieza el tema tampoco se empieza a bailar, se tarda unos segundos".

El momento culminó con Fernando Dente y Luis Brandoni improvisando un baile de tango, acción que llevó al conductor a pedir aplausos para el actor de la serie Nada, el comentado debut en televisión de Robert De Niro. La entrevista estuvo marcada por un nutrido anecdotario del intérprete, quien no solo habló de su amistad con la estrella de Hollywood sino que repasó su historia de militancia radical durante el alfonsinismo.

Soledad Silveyra confirmó su relación con Brandoni tras separarse de su ex: "Feliz"

La actriz Soledad Silveyra está pasando por triste momento sentimental luego de separarse de José Luis Vázquez, el hombre que había conocido durante un viaje de vacaciones en Buzios, pero en los últimos días se mostró junto al respetado actor Luis Brandoni para confirmar el proyecto que los unirá en el 2025. El video que devela los próximos proyectos de la actriz con su "nueva pareja" y la reacción en redes sociales.

A través de su cuenta de Instagram, Solita confirmó que durante el verano del 2025 se subirá a las tablas en una comedia que la tendrá compartiendo cartel con Luis Brandoni, con quien nunca hizo pareja hasta ahora. "Corriendo al ensayo, feliz, feliz, con Beto Brandoni me toca esta vez. Vamos todavía", expuso la actriz de Rolando Rivas, taxista en un video que subió a sus redes para promocionar ¿Quién es quien?, la comedia teatral de Audrey Schebat que dirigirá el actor Héctor Díaz y se estrenará en el Liceo, emblemático teatro donde se presentaron espectáculos como Legalmente rubia, el musical, Piaf y Salsa Criolla, entre otros.

La obra que cuenta con la producción de Tomás Rottemberg, hijo del productor Carlos Rottemberg, "es una comedia fresca y aguda que se adentra en la vida de una pareja moderna atrapada en la rutina. Ante la espera de una pareja de amigos a cenar, se desata un torrente de situaciones hilarantes y reflexiones profundas sobre el amor, la comunicación y la búsqueda de la felicidad. A través de diálogos ingeniosos y un ritmo dinámico, la obra explora cómo lo cotidiano puede transformarse en extraordinario con un toque de locura", según indica la primera sinopsis publicada en el sitio oficial del Multiteatro y la red de salas de los Rottemberg.