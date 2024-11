Se filtró un video de Fito Páez a los besos con otro cantante y hay sorpresa en la música: "Te amo"

Fito Páez es tendencia en las redes por el video viralizado.

Fito Páez es uno de los más reconocidos cantantes del rock nacional por su extensa trayectoria y su gran cantidad de hits. Así es que el músico continúa con vigencia y por eso se viralizó un reciente video en las redes sociales, donde se lo ve besando a un icónico cantante de cumbia.

El músico está en medio de una serie de conciertos en el Movistar Arena, con conciertos de su gira Páez 4030, en la que recorre el repertorio de sus discos Del 63 y Circo Beat, de cuyos lanzamientos se cumplen 40 y 30 años, respectivamente. En ese contexto, un colega del ámbito de la cumbia fue a verlo y lo saludó de una peculiar manera a la salida.

Se trató de Hernán Coronel de Mala Fama, artista que esperó a su ídolo para saludarlo afuera del mencionado reciento porteño para saludarlo. En el video se pudo ver que, a modo de humorada, los músicos se dieron un beso en la boca y luego Coronel soltó: "Voy a ir a tu casa y me voy a colar por el balcón, rata". Y Páez respondió: "Te llamo yo". El breve metraje fue compartido por el propio Hernán Coronel en su cuenta de Instagram, en un posteo en el que Fito dejó un comentario que rezaba: "Te amo".

Cómo fue el primer recital de Fito Páez en el Movistar Arena

Fito Páez se presentó el pasado lunes 11 de noviembre ante un Movistar Arena colmado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El artista interpretó dos de sus más emblemáticos discos completos, con motivo del aniversario número 30 y 40 de los mismos, respectivamente.

Fito Páez.

Del 63 y Circo Beat fueron los materiales discográficos que Fito interpretó junto a su eximia banda en el mencionado recinto, lanzados en 1984 y 1994, respectivamente. De ese modo, el músico puso el espíritu nostálgico de las miles de almas presentes en funcionamiento y muchos lagrimearon al cantar las emblemáticas canciones de su ídolo.

El concierto -con una puesta de Sergio Lacroix- estuvo dividido en dos etapas con un bis al final que puso a todo el estadio a corear y bailar. El ingreso al escenario de los músicos y de Fito se dio sin demasiados ornamentos: todos subieron casi al mismo tiempo y, después de un breve saludo a la gente por parte del rosarino -solo con gestos-, comenzaron a tocar.

La banda que acompaña a Fito Paez

Diego Olivero (bajo, teclado y coros)

Gastón Baremberg (batería)

Juan Absatz (voz, teclados y coros)

Juani Agüero (guitarra y coros)

Vandera (voz, guitarra, teclados y coros)

Emme (voz y coros)

Sección de vientos Sudestada Horns

Ervin Stutz (trompeta y flugelhorn)

Alejo von der Pahlen (saxo alto y saxo tenor)

Santiago Benítez (trombón)

