Roger Waters en Argentina 2023: fechas del recital, entradas y todo lo que tenés que saber

Luego de una larga espera, Roger Waters confirmó que volverá a la Argentina para brindar una serie de conciertos, en el marco de su gira mundial despedida. Serán las últimas funciones del ex líder de Pink Floyd en el país.

Es un hecho. Roger Waters volverá a la Argentina en 2023. Tras casi cinco años de espera, el cantante británico y ex líder de la mítica banda Pink Floyd volverá a tocar en el país, donde siempre se sintió muy cómodo con el calor y el agite de los fanáticos, de la mano de su gira "This is not a drill".

El histórico músico de 79 años regresa a la Argentina en el marco de su última gira mundial. Sí, el cantante nacido en Surrey (Reino Unido) se despide de los escenarios a nivel global y le dará continuidad a la serie de conciertos y shows que viene dando en distintas partes de Europa. La fecha elegida para su presentación en Argentina es el próximo 21 de noviembre en el estadio de River Plate.

El cariño que Roger Waters siente por la Argentina

En abril de 2020, y en el marco de la pandemia de Covid-19, Waters manifestó lo que siente por el país: "Me siento muy apasionado por Argentina, especialmente por las Madres de Plaza de Mayo, quienes están conectadas de una manera muy única con todos los desaparecidos de 1976 hasta ahora".

Asimismo, el cantautor de 79 años recordó a los familiares de los caídos en la Guerra de Malvinas, que tuvo lugar en 1983. "Pero también tengo una cosa muy especial con las Madres de Malvinas, quienes perdieron a sus hijos por una lucha muy loca por esas islas", aseguró.

Cuándo salen a la venta las entradas de Roger Waters en Argentina 2023

Las entradas para ver a Roger Waters en la Argentina saldrán en formato preventa el lunes 8 de mayo para quienes tengan tarjeta Santander American Express. Esta venta anticipada estará disponible por 48 hs o hasta agotar stock, para luego darle paso a la venta general, que se realizará a través de la página de AllAccess.

Precios de las entradas para ver a Roger Waters en Argentina 2023

Por el momento no están confirmados los precios de las entradas para los conciertos de Roger Waters en Argentina.

Roger Waters vuelve a la Argentina tras casi cinco años.

Cuántos River hizo Roger Waters en Coldplay: el récord que le sacó Coldplay

En 2012, Roger Waters alcanzó un récord en la Argentina: brindó nada menos que 9 conciertos consecutivos en el estadio de River. Sin embargo, en 2022, Coldplay superó dicha marca tras realizar 10 shows en dicho estadio. Por detrás del ex líder de Pink Floyd lo siguen Soda Stereo con seis, en 2007; y los Rolling Stones, con cinco, en 1995.

Cuáles son algunos de los temas más conocidos de Roger Waters y Pink Floyd

"Another brick in the wall"

"Sheep"

"Us & Them"

"Wish you were here"

"Have a cigar"

"Money"

Cuáles son los recitales y conciertos que Roger Waters dará en mayo de 2023