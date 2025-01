Quién es Guido Morán, el argentino con chances de llegar a los Premios Oscar.

El próximo jueves 23 de enero se darán a conocer los nominados oficiales a los Premios de la Academia y Guido Morán, un talentoso músico oriundo de Necochea, podría representar a Argentina en la prestigiosa ceremonia.

Morán es el autor de Memoria, la pieza musical que acompaña al cortometraje animado Remember Us, una obra producida en El Salvador que se encuentra preseleccionada para competir en los Oscar. Este trabajo podría convertirse en el primer cortometraje animado centroamericano en lograr una nominación en la historia del galardón.

Dirigido por el guatemalteco Pablo León, Remember Us aborda los 12 años de dictadura en El Salvador, explorando las heridas y los recuerdos de un pasado oscuro en América Latina. Guido Morán se encargó de dar vida sonora a esta potente narrativa, que ya fue reconocida con más de 30 premios internacionales, consolidándose como una de las favoritas en la categoría de Mejor Canción Original.

“Es un privilegio formar parte de un proyecto tan importante y recorrer junto a él este camino lleno de logros. Remember Us no solo es un orgullo para El Salvador, sino para toda Latinoamérica”, expresó Morán. El jueves será clave para definir si Memoria sigue en la carrera como Mejor Canción Original y si Remember Us logra su lugar definitivo en los Premios Oscar 2025.

Guido Morán: un artista integral con una destacada trayectoria

Guido Morán no es ajeno al mundo artístico. Nacido en Necochea, se mudó a Buenos Aires a los 15 años tras ser seleccionado en una audición multitudinaria organizada por Pepe Cibrián. Desde entonces, su carrera ha abarcado teatro, cine y música. En el cine debutó bajo la dirección de Diego Lerman; en el teatro trabajó con figuras como Lizy Tagliani, Rodolfo Ranni y Betiana Blum; y en la música no solo es un reconocido solista, sino también el director creativo de Yami Safdie.

En 2019, Morán tuvo una participación destacada en el Lollapalooza Argentina, año en el que también debutó Rosalía en el país. Ese mismo año lanzó su álbum debut Surmenage de la viande: La crisis de la carne, seguido por el EP Del otro lado. Actualmente, trabaja en su segundo disco independiente, República del Karma, que saldrá este trimestre.

“Siempre me interesó que el arte provoque, genere diálogo y despierte emociones. Este es el verdadero motor de lo que hago”, aseguró Guido, quien en 2018 fue reconocido como embajador de Unicef por su compromiso con causas sociales. Ahora, con Memoria y su participación en Remember Us, Guido Morán se encuentra ante una oportunidad única de llevar su talento a uno de los escenarios más importantes del mundo: los Premios Oscar.

Desde 2026, los Oscar incluirán la categoría a Mejor Casting

Luego de décadas de intentos por establecer una categoría propia en los premios Oscar, la rama que reúne a las y los directores de casting de Estados Unidos consiguió que la Academia de Hollywood incluya una nueva terna en sus tradicionales galardones para distinguir el trabajo de los responsables de los elencos de películas, que será parte de los lauros a partir de la 98va. edición en 2026.

Según informó el sitio especializado Deadline, se trata del primer rubro que se suma a los Oscar desde 2001, cuando fue creada la categoría Mejor Película Animada, por lo que cada ceremonia contará con la entrega de 24 estatuillas.

"Los directores de casting juegan un rol esencial en la realización cinematográfica, y a medida que la Academia evoluciona, estamos orgullosos de incluir este reconocimiento a las disciplinas que celebramos. Felicitamos a los miembros de esta rama en este emocionante hito y por su compromiso y diligencia durante todo el proceso", aseveraron en un comunicado conjunto el CEO de la organización, Bill Kramer, y su presidenta, Janet Yang.

Por su lado, los representantes de la rama de directores de casting, conformada en 2013 y compuesta por 160 integrantes, agradecieron a la Junta de Gobernadores -el cuerpo que supervisa el funcionamiento ejecutivo y financiero de la Academia- por su apoyo: "Este galardón es un merecido reconocimiento de nuestros talentos y un testamento de los dedicados esfuerzos de nuestro rubro", expresaron Richard Hicks, Kim Taylor-Coleman y Debra Zane, los responsables del área.

La adición de la categoría llega luego de varias objeciones frente a las tentativas, especialmente por parte de algunos miembros de la rama de directores, quienes consideraban que el premio entraba en conflicto con su propia responsabilidad e involucramiento en la decisión de los actores y actrices que forman parte de una producción.

Tras esta confirmación, se espera que la próxima rama en avanzar con más fuerza con sus propios reclamos sea la de dobles de riesgo, que hace décadas también llevan adelante diferentes acciones publicitarias para formar parte de los Oscar.