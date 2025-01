Petrona sorprendió al tango al hablar de Carlos Gardel en Gran Hermano: "El zorzal"

Petrona habló sobre Carlos Gardel y sorprendió a todos en Gran Hermano.

Petrona es una de las personas más queridas de Gran Hermano. Es por este motivo que, para sorpresa de muchos, impactó al momento de tener que hablar sobre Carlos Gardel en el juego de preguntas y respuestas por el liderazgo semanal. Todo comenzó cuando Santiago del Moro le preguntó a quién le decían "El zorzal criollo".

Dudando demasiado, Petrona no supo de arranque quién era el portador del apodo de "Zorzal criollo". Esto causó sorpresa en los televidentes, puesto que el sobrenombre de Carlos Gardel es realmente conocido. Finalmente, haciendo suspirar a más de uno, la tucumana terminó contestando correctamente.

Tras una serie de preguntas posteriores, Petrona quedó eliminada del certamen de preguntas y respuestas. De este modo, continúa en placa positiva en vistas a la gala de eliminación del próximo domingo. Cabe destacar que hay uno de los participantes que quedará nominado hasta que termine su participación en la casa. El mismo es Brian, quien incumplió las reglas del Congelados.

Chau Brian: la drástica decisión que tomó Gran Hermano con el participante

La casa de Gran Hermano no está pasando su mejor momento: luego de la salida de Giuliano, los grupos quedaron muy divididos y las enemistades son cada vez más fuertes. En medio de esta situación, todas las miradas quedaron puestas sobre Brian, uno de los participantes más queridos, quien cometió un grave error y la producción tomó una drástica decisión sobre él.

Durante la noche de este lunes 27 de enero, Luciana, la pareja de Brian, ingresó a la casa en el marco del "Congelados" para pedirle casamiento. Sin embargo, lo que debería haber sido una noche emotiva, terminó en una desafortunada situación: Brian se movió y habló, y por incumplir estas reglas, la producción tomó una drástica decisión con respecto al futuro del participante en la casa.

La consigna del Congelados es que los participantes reciban la visita de sus seres queridos, pero mientras están ahí no pueden moverse ni hablar. Sin embargo, apenas vio a su pareja caminando por el pasillo, Brian no pudo contenerse y se largó a llorar, se movió y le empezó a hablar; pese a la insistencia de Luciana en que dejara de incumplir las normas, el participante no pudo contenerse.

Luciana, la pareja de Brian, ingresó a la casa en el marco del "Congelados" para pedirle casamiento.

Ante esto, tan solo unos minutos después, la voz de Gran Hermano le anunció a Brian su sanción: durante este semana no podrá participar de la prueba del líder y a partir de ahora, hasta que quede eliminado, estará constantemente nominado. El participante aceptó su error y le pidió disculpas a la producción por su actitud.