Peteco Carabajal sorprendió a todo el folklore argentino tras 50 años de silencio: "Estoy tratando de develar".

Peteco Carabajal se encuentra en un momento pleno de su carrera musical celebrando sus 50 años de permanencia en el folklore. En este marco, el cantor brindó una entrevista donde adelantó sus nuevos proyectos y lanzó un certero análisis de situación en torno a cómo están viviendo los argentinos en la crisis del gobierno de Javier Milei.

El folklorista Peteco Carabajal anunció su nuevo disco Legado Popular y en una entrevista con Mestiza Rock 92.3 presentó el álbum adelantando: “Legado Popular es el resultado de un tiempo único en este paso por la tierra. Serán muchas composiciones junto a colegas admirados y queridos. Pura creación, libertad y amor. La estrella de este trabajo es el repertorio. En total hice 32 temas, ya salió el primer disco con 7 temas y en estos días sale una segunda parte con 5 nuevos. Son composiciones que las empecé a hacer en el 2020, el año de la pandemia. Hay uno que tiene letra de Leopoldo Marechal, que la trajo Mota Luna y después entre los dos lo arreglamos. Él la puso la música y yo le completé el estribillo”.

Asimismo, Peteco habló de la crisis de Milei y sentenció: “Creo que hay que resistir, aunque no hagamos algo específico. No hacemos marchas ni paros, aunque seguimos en esa de hablar del tema. Va a llegar el momento en el que el pueblo, a través de su fuerza, va a tener que actuar. Ahí vamos a estar todos, estoy esperando y tengo confianza. Estamos en esa de aguantar lo que venga, trabajando y cantando. Este año estoy cumpliendo 50 años en la música y qué más puedo decir de Milei, el tipo está perdido. Todo se basa en la mentira. Puede ser muy grave el desenlace, ojalá que no. Está difícil, porque no hay moral ni vergüenza. Hoy, cualquier 4 de copas se cree con el derecho de sentirse defensor de los militares o de criticar a Estela de Carlotto. Estamos esperando que se empiece a visualizar el cambio, con gente nueva, que pueda organizar las cosas De a poco, tenemos que encontrar nuestras verdades, que son la memoria y lucha del pueblo argentino. Es mi anhelo”.

Cómo será la autobiografía de Peteco Carabajal

En otro fragmento de la entrevista, Peteco Carabajal señaló que la chacarera "es un misterio que voy tratando de develar. Pero no es un misterio quieto. Es el misterio de lo actual" y anunció que escribió su autobiografía llamada 100 años de chacarera. “El libro está listo en un 80%. Está escrito en forma de novela, con la historia de mi familia. Encontré la forma de contar los recuerdos, con mi impronta. Que no solo figuren las fechas o anécdotas familiares. Empiezo a contar desde el momento en que mi viejo estaba en terapia. Cuando falleció, lo tomé de la mano y me quedé un rato así. Eso me inspiró para comenzar el libro de esa manera y uso esa imagen para que él -de una manera sobrenatural, aprovechando los recursos que me da la novela- me transmita un latido donde me cuenta cosas. En esos recuerdos va a estar la vida de mi familia: los hijos y las muertes tempranas. Al mismo tiempo es hablar de la chacarera y lo que vivieron mis abuelos”, deslizó.