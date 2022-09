Paulo Londra y Duki lanzaron "Party en el barrio" y rompieron las redes

Paulo Londra y Duki explotaron las redes al ritmo de "Party en el barrio", la esperada colaboración que los unió.

Paulo Londra y Duki se unieron en "Party en el barrio", una colaboración muy esperada por todos sus seguidores que explotaron las redes con el estreno. En menos de dos horas, la canción ya alcanzó el millón de reproducciones en YouTube y promete seguir subiendo sin parar en todas las plataformas digitales.

En el último tiempo, las batallas de freestyle en las plazas se convirtieron en uno de los más grandes semilleros de artistas de la escena urbana. La gran mayoría de los principales referentes de la música urbana actual comenzó su carrera y tuvo su primera golpe de popularidad en competencias de rap como El Quinto Escalón. Dos exponentes muy destacados se unieron en las últimas horas en busca de romper todo tipo de récords.

Se trata nada menos que de Paulo Londra y Duki. La dupla de cantantes se alió para lanzar "Party en el barrio", una canción que en menos de dos horas ya juntó más de un millón de visualizaciones en YouTube. En la previa a los shows que dará próximamente en el estadio de Vélez Sarsfield, Duki volvió una vez más a publicar un tema de trap, algo que le venían reclamando muchos seguidores.

Con un hipnótico y poderoso beat como base, Duki y Londra repasan todos los obstáculos que debieron superar en sus comienzos para convertirse en precursores del género urbano en Argentina y un verdadero faro para otros países latinoamericanos. Así, a través de los años no solo lograron convertirse en líderes del movimiento sino también mantener una muy linda amistad.

Paulo Londra y su última canción con Ed Sheeran

Paulo Londra lanzó recientemente una nueva colaboración con Ed Sheeran, músico británico con millones de seguidores en todo el planeta. "Noche de novela" es el nombre de la canción pop que mezcla a la perfección las voces de Londra y Sheeran, en la que se destaca la versatilidad de ambos artistas.

El tema también cuenta con un videoclip grabado en Londres y dirigido por Greg Davenport. En el mismo se puede ver la buena relación que lograron entablar tras su unión en esta canción y en "Nothing on you", el track que estrenaron en agosto del 2019.

"Volver a grabar con Ed es un privilegio. ¡Yo lo admiro un montón! Durante toda la grabación estuve muy emocionado y agradecido y siempre que puedo trato de decirle lo mucho que lo admiro", contó Paulo Londra sobre su más reciente colaboración con Sheeran. Por su parte, el artista británico compartió: "Estoy muy contento de colaborar con Paulo y su proyecto, nos mantuvimos en contacto durante todo el tiempo que no podía lanzar música y de lo frustrante que era, así que estoy feliz de estar en una canción con él ahora que puede".