Hay una nueva chance para ver a Bad Bunny: habilitan más tickets para River.

A menos de un mes de su llegada a la Argentina, Bad Bunny vuelve a encender la expectativa de sus fans con una noticia clave: se habilitan nuevos sectores y localidades para sus tres shows en el Estadio River Plate, en el marco del esperado “DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour”. El artista puertorriqueño se presentará los días 13, 14 y 15 de febrero, en lo que promete ser un hito para la música en vivo en el país.

La decisión responde a cambios en la configuración del escenario, que permiten ampliar la capacidad del estadio y sumar ubicaciones como Stage A, Stage B y Los Vecinos, además de liberar entradas en todas las ubicaciones para las tres fechas. De este modo, quienes no habían logrado conseguir tickets tienen ahora una nueva oportunidad para vivir una experiencia que ya se perfila como histórica.

Cuándo saldrán a la venta los nuevos tickets para Bad Bunny en River

La venta de entradas comenzará el lunes 26 de enero, con una preventa exclusiva para clientes BBVA Visa a partir de las 12, que incluye el beneficio de 12 cuotas sin interés. Ese mismo día, desde las 16, se habilitará la venta general, manteniendo el beneficio de financiación para tarjetas BBVA Visa, a través de AllAccess.com.ar.

Entre los nuevos precios confirmados se destacan las ubicaciones Stage A y B a $420.000 más service charge, Los Vecinos a $400.000, Campo Delantero a $350.000 y Campo General a $175.000, además de distintas opciones en plateas San Martín, Belgrano y Sivori, con valores que van desde los $120.000 hasta los $370.000 más cargos.

Bad Bunny llega a Buenos Aires en el punto más alto de su carrera. Su gira mundial recorre 55 ciudades y acompaña el lanzamiento de un álbum que se mantuvo 16 semanas consecutivas en el puesto número uno del Top Latin Albums de Billboard, además de marcar récords históricos para un artista latino. Tras una residencia sin precedentes en Puerto Rico y presentaciones en América, Europa y Asia, el tour propone una experiencia inmersiva que celebra la cultura y las raíces puertorriqueñas.

Como parte de este proyecto, una porción de lo recaudado será destinada a la Fundación Good Bunny, que impulsa el desarrollo artístico, deportivo y cultural de niños y jóvenes de comunidades con menos recursos. Una razón más que suma peso a unos shows que ya son de los más esperados del año.