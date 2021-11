Murió la cantante brasileña Marília Mendoça a sus 26 años

La artista viajaba dentro de su país para dar un concierto esta noche pero el destino arrasó con su vida y la de sus compañeros.

La cantante Marília Mendoça falleció en su viaje al estado de Minas Gerais para dar un concierto. Con solo 26 años, la brasilera perdió la vida después de que la avioneta en la que volaba estallara, junto con otras cuatro personas que también murieron, según se informó desde el Cuerpo de Bomberos de Minas Gerais.

Se trataba de una avioneta modelo Beech Aircraft -con todos los papeles al día- que se precipitó alrededor de las 15.30 (horario argentino), sobre una zona descampada de Caratinga, ciudad brasileña en la que Marília tenía programado un recital para esta noche. La agencia de prensa de la artista hizo saber al público que la joven viajaba junto con su tío, su asesor, el piloto y el copiloto de la nave que chocó contra el suelo.

Imágenes que circulan en las redes sociales demostraron que la avioneta cayó sobre una pequeña cascada de agua, por lo que los bomberos rescatistas no tuvieron un fácil acceso al lugar donde la tragedia había ocurrido. “El Cuerpo de Bomberos Militar de Minas Gerais confirma que la aeronave (accidentada) transportaba a la cantante Marília Mendonça y que ella está entre las víctimas fatales”, informaron en un comunicado oficial.

La cantante tenía casi 40 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, más de 22 millones de suscriptores en su canal de YouTube y 8 millones de oyentes mensuales en Spotify. La carrera de Marília Mendoça estaba en alza, después de haber obtenido dos Premios Troféu Imprensa y un Trofeo Internet. Además de la nominación de su disco Todos os Cantos a los Latin Grammy en la categoría Mejor Álbum de Música Sertaneja.

Las palabras de Marília Mendoça en una de sus últimas entrevistas

Marília Mendoça se expresó recientemente sobre la gran alegría que volver a dar conciertos significaba para ella, tras meses de no poder hacerlo por el coronavirus. “Me vino mucho a la mente la palabra gratitud, y hasta diría que es un gran privilegio para nosotros tener vida y salud estos días. En muchos momentos pensé que no volveríamos, que no volveríamos. trabajo. La gente en algún momento dejaba de extrañarme, los conciertos y que estaba bien. Pero eso estaba solo en mi cabeza”, comenzó la celebridad, en diálogo con Quem.

Para cerrar su discurso sobre sus sentimientos ante el fin de la cuarentena y el reencuentro con su público, Mendoça concluyó: “Todos estaban ansiosos y algo perdidos con esta pandemia. Debido a que tengo el privilegio de experimentarlo todo, estoy la mujer más agradecida del mundo. Es tiempo de celebrar el regreso. Ahora queremos dominar el mundo”.